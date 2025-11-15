Utpanna Ekadashi Mantra Jaap: उत्पन्ना एकादशी पर राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जाप

भगवान विष्णु की पूजा करने से सुखों में होती है वृद्धि
Utpanna Ekadashi Mantra Jaap, (आज समाज), नई दिल्ली: आज उत्पन्ना एकादशी मनाई जा रही है। आज के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। सनातन शास्त्रों के अनुसार, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्ति भाव से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जप करें।
राशि अनुसार मंत्र जप
- मेष राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए ॐ श्री तुलस्यै नम: और ॐ महासिंहाय नम: मंत्र का जप करें।
- वृषभ राशि के जातक चिंता से निजात पाने के लिए ॐ नन्दिन्यै नम: और ॐ महाबलाय नम: मंत्र का जप करें।
- मिथुन राशि के जातक कारोबार में तरक्की के लिए ॐ सावित्र्यै नम: और ॐ चण्डकोपिने नम: मंत्र का जप करें।
- कर्क राशि के जातक विष्णु जी की कृपा पाने के लिए ॐ गौर्यै नम: और ॐ शिंशुमाराय नम: मंत्र का जप करें।
- सिंह राशि के जातक कारोबार में सफलता पाने के लिए ॐ श्रीमत्यै नम: और ॐ विश्वम्भराय नम: मंत्र का जप करें।
- कन्या राशि के जातक कुंडली में बुध मजबूत करने के लिए ॐ समायै नम: और ॐ परन्तपाय नम: मंत्र का जप करें।
- तुला राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा के समय ॐ कुलायै नम: और ॐ निगुर्णाय नम: मंत्र का जप करें।
- वृश्चिक राशि के जातक आर्थिक विषमता दूर करने के लिए ऊँ श्री धनंजाय नम: और ॐ महात्मने नम: मंत्र का जप करें।
- धनु राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए ॐ वरदायै नम: और ॐ वरप्रदाय नम: मंत्र का जप करें।
- मकर राशि के जातक मनचाहा वरदान पाने के लिए ॐ विभूत्यै नम: और ऊँ ॐ महानन्दाय नम: मंत्र का जप करें।
- कुंभ राशि के जातक शनिदेव की कृपा पाने के लिए ॐ यामायै नम: और ॐ अव्यक्ताय नम: मंत्र का जप करें।
- मीन राशि के जातक उत्पन्ना एकादशी के दिन ॐ कृष्णायै नम: और ॐ परन्तपाय नम: मंत्र का जप करें।