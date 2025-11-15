Utpanna Ekadashi Mantra Jaap: उत्पन्ना एकादशी पर राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जाप

भगवान विष्णु की पूजा करने से सुखों में होती है वृद्धि

Utpanna Ekadashi Mantra Jaap, (आज समाज), नई दिल्ली: आज उत्पन्ना एकादशी मनाई जा रही है। आज के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। सनातन शास्त्रों के अनुसार, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्ति भाव से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जप करें।

राशि अनुसार मंत्र जप