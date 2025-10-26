Chhath Puja: सूर्य उपासना के समय करें भगवान भास्कर के नामों का जाप

दूर हो जाएंगे सारे कष्ट

Chhath Puja, (आज समाज), नई दिल्ली: वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 27 अक्टूबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। चार दिवसीय छठ पूजा की शुरूआत नहाय खाय से होती है। इस पर्व का समापन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर होता है। इस दौरान सूर्य देव और छठी मैया की भक्ति भाव से पूजा की जाती है।

धार्मिक मत है कि छठ व्रत करने से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। सूर्य देव की उपासना करने से आरोग्यता का वरदान मिलता है। अत: छठ पूजा के दिन सूर्य देव की उपासना के समय भगवान भास्कर के नामों का जप अवश्य करें।

सूर्य देव के 108 नाम

1. ॐ नित्यानन्दाय नम:।

2. ॐ निखिलागमवेद्याय नम:।

3. ॐ दीप्तमूर्तये नम:।

4. ॐ सौख्यदायिने नम:।

5. ॐ श्रेयसे नम:।

6. ॐ श्रीमते नम:।

7. ॐ अं सुप्रसन्नाय नम:।

8. ॐ ऐं इष्टार्थदाय नम:।

9. ॐ सम्पत्कराय नम:।

10. ॐ हिरण्यगर्भाय नम:।

11. ॐ तेजोरूपाय नम:।

12. ॐ परेशाय नम:।

13. ॐ नारायणाय नम:।

14. ॐ कवये नम:।

15. ॐ सूर्याय नम:।

16. ॐ सकलजगतांपतये नम:।

17. ॐ सौख्यप्रदाय नम:।

18. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नम:।

19. ॐ भास्कराय नम:।

20. ॐ ग्रहाणांपतये नम:।

21. ॐ वरेण्याय नम:।

22. ॐ तरुणाय नम:।

23. ॐ परमात्मने नम:।

24. ॐ हरये नम:।

25. ॐ रवये नम:।

26. ॐ अहस्कराय नम:।

27. ॐ परस्मै ज्योतिषे नम:।

28. ॐ अमरेशाय नम:।

29. ॐ अच्युताय नम:।

30. ॐ आत्मरूपिणे नम:।

31. ॐ अचिन्त्याय नम:।

32. ॐ अन्तर्बहि: प्रकाशाय नम:।

33. ॐ अब्जवल्लभाय नम:।

34. ॐ कमनीयकराय नम:।

35. ॐ असुरारये नम:।

36. ॐ उच्चस्थान समारूढरथस्थाय नम:।

37. ॐ जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नम:।

38. ॐ जगदानन्दहेतवे नम:।

39. ॐ जयिने नम:।

40. ॐ ओजस्कराय नम:।

41. ॐ भक्तवश्याय नम:।

42. ॐ दशदिक्संप्रकाशाय नम:।

43. ॐ शौरये नम:।

44. ॐ हरिदश्वाय नम:।

45. ॐ शर्वाय नम:।

46. ॐ ऐश्वर्यदाय नम:।

47. ॐ ब्रह्मणे नम:।

48. ॐ बृहते नम:।

49. ॐ घृणिभृते नम:।

50. ॐ गुणात्मने नम:।

51. ॐ सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नम:।

52. ॐ भगवते नम:।

53. ॐ एकाकिने नम:।

54. ॐ आर्तशरण्याय नम:।

55. ॐ अपवर्गप्रदाय नम:।

56. ॐ सत्यानन्दस्वरूपिणे नम:।

57. ॐ लूनिताखिलदैत्याय नम:।

58. ॐ खद्योताय नम:।

59. ॐ कनत्कनकभूषाय नम:।

60. ॐ घनाय नम:।

61. ॐ कान्तिदाय नम:।

62. ॐ शान्ताय नम:।

63. ॐ लुप्तदन्ताय नम:।

64. ॐ पुष्कराक्षाय नम:।

65. ॐ ऋक्षाधिनाथमित्राय नम:।

66. ॐ उज्ज्वलतेजसे नम:।

67. ॐ ऋकारमातृकावर्णरूपाय नम:।

68. ॐ नित्यस्तुत्याय नम:।

69. ॐ ऋजुस्वभावचित्ताय नम:।

70. ॐ ऋक्षचक्रचराय नम:।

71. ॐ रुग्घन्त्रे नम:।

72. ॐ ऋषिवन्द्याय नम:।

73. ॐ ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नम:।

74. ॐ जयाय नम:।

75. ॐ निर्जराय नम:।

76. ॐ वीराय नम:।

77. ॐ ऊर्जस्वलाय नम:।

78. ॐ हृषीकेशाय नम:।

79. ॐ उद्यत्किरणजालाय नम:।

80. ॐ विवस्वते नम:।

81. ॐ ऊर्ध्वगाय नम:।

82. ॐ उग्ररूपाय नम:।

83. ॐ उज्ज्वल नम:।

84. ॐ वासुदेवाय नम:।

85. ॐ वसवे नम:।

86. ॐ वसुप्रदाय नम:।

87. ॐ सुवर्चसे नम:।

88. ॐ सुशीलाय नम:।

89. ॐ सुप्रसन्नाय नम:।

90. ॐ ईशाय नम:।

91. ॐ वन्दनीयाय नम:।

92. ॐ इन्दिरामन्दिराप्ताय नम:।

93. ॐ भानवे नम:।

94. ॐ इन्द्राय नम:।

95. ॐ इज्याय नम:।

96. ॐ विश्वरूपाय नम:।

97. ॐ इनाय नम:।

98. ॐ अनन्ताय नम:।

99. ॐ अखिलज्ञाय नम:।

100. ॐ अच्युताय नम:।

101. ॐ अखिलागमवेदिने नम:।

102. ॐ आदिभूताय नम:।

103 ॐ आदित्याय नम:।

104. ॐ आर्तरक्षकाय नम:।

105. ॐ असमानबलाय नम:।

106. ॐ करुणारससिन्धवे नम:।

107. ॐ शरण्याय नम:।

108. ॐ अरुणाय नम:।