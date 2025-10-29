Channi Nattan House Firing: कनाडा में एक और गोलीबारी! इस पंजाबी गायक के घर पर हमला

Channi Nattan House Firing: कनाडा के पंजाबी मनोरंजन जगत में हिंसा की लहर दौड़ती दिख रही है। गोलीबारी की कई घटनाओं के कुछ ही दिनों बाद, पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर पर अब एक चौंकाने वाला हमला हुआ है। यह हमला गायिका तेजी कहलों के घर पर गोलीबारी की घटना के सिर्फ़ छह दिन बाद हुआ है, और कपिल शर्मा के कैफ़े, “कैप्स कैफ़े” पर भी इसी तरह की घटना के कुछ ही समय बाद, जिस पर हाल ही में तीसरी बार हमला हुआ था।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य ने ली ज़िम्मेदारी

आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक सहयोगी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने चन्नी नट्टन के घर पर हुई गोलीबारी की ज़िम्मेदारी ली है। ढिल्लों ने कहा कि यह हमला एक चेतावनी के तौर पर किया गया था और उन्होंने इसका कारण एक अन्य पंजाबी गायक सरदार खेहरा को बताया।

गोल्डी ढिल्लों ने चेतावनी दी कि अगर चन्नी नट्टन सरदार खेहरा के साथ संबंध बनाए रखते हैं या काम करते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ढिल्लों ने खुद खेहरा को भी धमकी दी और कहा कि भविष्य में उन्हें निशाना बनाया जाएगा।

गिरोह ने अन्य कलाकारों को भी चेतावनी दी

बिश्नोई गिरोह ने यह भी स्पष्ट किया कि चन्नी नट्टन से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है; गोलीबारी केवल एक चेतावनी थी। उनके बयान में कहा गया है कि सरदार खेहरा के साथ सहयोग करने या जुड़ने वाले किसी भी कलाकार को “गंभीर परिणाम” भुगतने होंगे।

एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरा हमला

कनाडा में पंजाबी गायकों से जुड़ी यह एक हफ्ते के भीतर गोलीबारी की दूसरी घटना है। छह दिन पहले ही, तेजी कहलों के घर पर कई राउंड गोलीबारी की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा गिरोह ने ली थी। इससे पहले, कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े को कई बार निशाना बनाया जा चुका था।

बार-बार हो रही गोलीबारी ने कनाडा में पंजाबी समुदाय में खलबली मचा दी है, जिससे सुरक्षा और विदेशों में पंजाबी मनोरंजन उद्योग में संगठित अपराध के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

