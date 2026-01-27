Battle Of Galwan: रिलीज से ढाई महीने पहले बैटल आॅफ गलवान में बदलाव

सेट पर लौटे सलमान खान, 17 अप्रैल को रिलीज होनी है फिल्म

Battle Of Galwan, (आज समाज), नई दिल्ली: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। यूं तो दमदार वापसी की पिछले साल भी कोशिश की गई थी। लेकिन वो कमबैक एकदम फ्लॉप रहा। जब सलमान खान 2025 में सिकंदर लेकर आए और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। उसके बाद से ही अपूर्व लाखिया की फिल्म बैटल आॅफ गलवान को लेकर बिजी चल रहे हैं। पिक्चर को इसी साल 17 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा।

जिसका टीजर के साथ ही अनाउंसमेंट हुआ था। अबतक फिल्म का टीजर और एक गाना मातृभूमि आ चुका है, लेकिन दोनों ही वीडियो के बाद सलमान खान को खूब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक और बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जिससे पता लगा कि सलमान खान फिर से बैटल आॅफ गलवान के सेट पर लौटे हैं। लेकिन क्यों जबकि शूटिंग दिसंबर में ही खत्म हो गई थी।

दिसंबर शूटिंग हो गई थी पूरी

सलमान खान की बैटल आॅफ गलवान का दिसंबर में ही शूट कंप्लीट हो गया था। जबकि, अब एक न्यूज रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि वो फिर से शूटिंग पर लौटे हैं। फिल्म को रिलीज होने में ढाई महीने का वक्त बचा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो फिल्म का एडिशनल शूट करने के लिए पहुंचे हैं। इसका मतलब साफतौर पर यह है कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा सीन जोड़े गए हैं।

सलमान ने क्यों दोबारा फिल्म का काम शुरू किया?

हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट पर रिपोर्ट छपी। जिससे पता लगा कि सलमान खान इस वक्त डायरेक्टर अपूर्व लाखिया और टीम के साथ मिलकर पैचवर्क कर रहे हैं। हालांकि, फिल्म में कुछ एडिशनल सीन भी जोड़े गए हैं, जिनमें से कुछ में एक्शन भी शामिल है। हालांकि, यह सिर्फ 15 दिन का शेड्यूल है। पर रिलीज से ढाई महीने पहले आखिर क्यों मेकर्स ने यह फैसला ले लिया है?

एक्स्ट्रा सीन कहानी के लिए बेहद जरूरी

इसी रिपोर्ट से यह भी पता लगा कि फिल्म में एक्स्ट्रा शूटिंग इसलिए जोड़ी गई, क्योंकि सलमान खान का मानना था कि वो सीन कहानी के लिए बेहद जरूरी है। इस फिल्म से एक्टर को बहुत उम्मीदें हैं और वो फिलहाल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में सलमान खान के मुताबिक, इन सीन से फिल्म का असर बढ़ेगा। साथ ही पैचवर्क का तो बहुत पहले से प्लान कर लिया गया था। हालांकि, एक्स्ट्रा शूट के लिए सलमान खान खुशी-खुशी तैयार है।