Asia Cup 2025 Big Update : एशिया कप के मैचों में बदलाव, गर्मी के चलते बदला समय

Harpreet Singh
9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है एशिया कप

Asia Cup 2025 Big Update  (आज समाज), खेल डेस्क : 9 सिंतबर को सऊदी अरब में खेले जा रहे एशिया कप के सभी मैचों का समय आईसीसी ने बदल दिया है। यह निर्णय गर्मी के चलते लिया गया है। अब सभी मैच शाम आठ बजे से शुरू होंगे जबकि पहले इनके शुरू होने का समय शाम साढ़े 7 बजे रखा गया था।

आईसीसी ने यह फैसला यूएई में पड़ रही गर्मी से खिलाड़ियों को बचाने के लिए किया है। ज्ञात रहे कि इस साल एशिया कप वनडे स्वरूप में नहीं बल्कि टी-20 स्वरूप में खेला जाएगा। ज्ञात रहे कि एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा।

भारत सबसे ज्यादा बार जीत चुका है एशिया कप

भारत ने 8 बार जीता एशिया कप एशिया कप की शुरूआत 1984 में हुई थी। अब तक 16 बार यह टूर्नामेंट खेला जा चुका है। भारत ने इसे सबसे ज्यादा 8 बार जीता। वहीं श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 2 बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है।

भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में शामिल

भारत-पाक एक ही ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को एक ही ग्रुप में रखा गया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग ग्रुप-बी में हैं। ग्रुप में सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ 1-1 मैच खेलेंगी। भारत 10 सितंबर को वअए, 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूनार्मेंट में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम 

मुख्य टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।