Assembly Election Result Live : पांच में से तीन राज्यों में बदलाव, दो में भाजपा रिपीट!

रूझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सत्ता बदलने की उम्मीद

Assembly Election Result Live (आज समाज), नई दिल्ली : देश में पिछले दिनों हुए चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं। मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो चुकी है। दोपहर 12 बजे तक आए रूझानों की बात करें तों पांच में से तीन राज्यों में सत्ता परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। जिन राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने की उम्मीद बढ़ गई है उनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में जहां पहली बार भाजपा सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी का सत्ता से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है। दोपहर 12 बजे तक हुई मतगणना के अुनसार भाजपा कुल 175 सीट पर आगे चल रही है जबकि टीएमसी की लीड मात्र 108 सीट तक सिमट गई है। इससे जहां भाजपा में खुशी की लहर है वहीं टीएमसी नेताओं ने चुप्पी साध ली है।

तमिलनाडु में चल रहा विजय का जादू

तमिलनाडु में पहली बार राजनीति में उतरे सुपरस्टार विजय का जलवा राजनीति में चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रही विजय की पार्टी टीवीके प्रमुख सत्ताधारी और विपक्षी दल पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दोपहर 12 बजे तक आकड़ों की बात करें तो टीवीके के पास 108 सीट पर लीड है जबकि द्रमुक के पास केवल 52 जबकि अन्नाद्रमुक के पास 73 सीट पर लीड है।

केरल में भी यूडीएफ के पास मजबूत बढ़त

केरल विधानसभा चुनावों में मुख्य तौर पर मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच है। एलडीएफ(वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) की अगुवाई वाली मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में है। यूडीएफ (संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा) कांग्रेस के हाथों में हैं। इसके अलावा एनडीए (राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन) है। इसकी अगुवाई भाजपा के के पास है। 2021 के चुनावों में बीजेपी कोई सीट नहीं जीत पाई थी।

दोपहर 12 बजे तक के रूझानों के अनुसार कांग्रेस समर्थिम यूडीएफ ने सबसे ज्यादा 92 सीट पर लीड हासिल की है। जबकि सत्ताधारी एलडीएफ की लीड मात्र 43 सीट तक सिमट चुकी है। इस तरह से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं जबकि असम और पुदुचेरी में भाजपा दोबारा से सत्ता में आती दिखाई दे रही है।

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