Chandigarh news:(आज समाज):पोषण जागरूकता अभियान के लिए महिला एवं बाल विकास निदेशक पालिका अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

chandigarh news:(आज समाज): चंडीगढ़ प्रशासन की महिला एवं बाल विकास निदेशक पालिका अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पोषण माह 2025 की तैयारियों पर चर्चा की गई। यह आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक चंडीगढ़ में किया जाएगा।

पोषण माह 2025 के मुख्य विषय

मोटापे की समस्या का समाधान*: चीनी और तेल की खपत कम करने पर जोर दिया जाएगा।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा: पोषण भी पढ़ाओ भी पहल के तहत बच्चों को शिक्षा और पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा।

स्वस्थ आहार प्रथाएं*: शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए स्वस्थ आहार प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।

पोषण में पुरुषों की भूमिका: पुरुषों को भी पोषण में शामिल करने और उनकी भूमिका को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान: इस अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा और लोगों को पारंपरिक एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सफलता के लिए आवश्यक तत्व

सामुदायिक लामबंदी*: सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता के माध्यम से पोषण माह की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। विभागों की सक्रिय भागीदारी: विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से पोषण माह के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इस तरह के आयोजन देशभर में किए जा रहे हैं, जैसे कि झारखंड के कोडरमा जिले में भी राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के सफल आयोजन के लिए बैठक आयोजित की गई है