Chandigarh News : जीरकपुर पुलिस ने चोरी की तीन वारदातों का किया पर्दाफाश, पाँच आरोपी गिरफ्तार

जीरकपुर। जीरकपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी के तीन अलग-अलग मामलों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कुल पाँच आरोपियों को काबू किया, जिनमें से दो को न्यायिक हिरासत में पटियाला जेल भेजा गया है, जबकि तीन को अदालत से दो-दो दिन का पुलिस रिमांड मिला है।

पहला मामला – बेकरी में घड़ी चोरी

पटियाला रोड स्थित नरूला बेकरी में चोरी की घटना सामने आई थी। दुकान मालिक ने शिकायत दी कि उनकी दुकान से महंगी घड़ियां और अन्य सामान चोरी हो रहे हैं। हाल ही में एक युवक और युवती दुकान पर पहुंचे। युवक ने चोरी से महंगी घड़ी उठाकर युवती को दे दी। यह हरकत एक वर्कर ने देख ली और मौके पर ही युवती को पकड़ लिया, जबकि युवक फरार हो गया।पुलिस ने पकड़ी गई युवती की पहचान सुखप्रीत कौर उर्फ गुरविंदर कौर निवासी मनसा (वर्तमान में जीरकपुर) के रूप में की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी संदीप बीरबल निवासी कैथल को भी गिरफ्तार किया। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद पटियाला जेल भेज दिया गया।

दूसरा मामला – चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

प्रीत कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस ने लोहगढ़ इलाके में नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल रोकी। जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की है। आरोपी अभिषेक निवासी अजीजपुर को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

तीसरा मामला – मार्बल स्टोर से बैटरी चोरी

मार्बल स्टोर में बैटरी चोरी की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली और आरोपी विशाल को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर प्रियांशु को भी दबोच लिया गया। दोनों को अदालत में पेश कर दो-दो दिन का पुलिस रिमांड मंजूर हुआ है।

पुलिस का दावा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि पूछताछ के दौरान चोरी की अन्य वारदातों के भी खुलासे होंगे।

