Chandigarh news: पूर्व मुख्यमंत्री व नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का स्वागत

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का स्वागत करने वालो व बधाई देने वालो का लगातार तीन दिनों से तब से दोनो नेताओ को नेता विपक्ष और नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है दिल्ली निवास,नारनौल और रोहतक निवास पर लोगो का पूरे हरियाणा से मिलकर बधाई देने का तांता लगा हुआ है।

इसमें आम आदमी से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी । किसान संगठनों सामाजिक संगठनों व समाज के सभी वर्गों में जोश देखते ही बनता है। फूल मालाओं ,नारो, डोल नगाड़ों, और लडू खिलाकर खुशी मनाई जा रही ह