Chandigarh News : जीरकपुर में वार्डबंदी प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, नगर परिषद टीमें कर रही सर्वे

कुल 31 वार्डों के लिए 31 टीमों को दी गई जिम्मेदारी

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)जीरकपुर। शहर को सुव्यवस्थित विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए नगर परिषद जीरकपुर वार्डबंदी को लेकर तेजी से काम कर रहा है। इसी के तहत पिछले कई दिनों से शहर में जनगणना और क्षेत्रीय सर्वे का कार्य लगातार जारी है। परिषद की टीमों ने डोर-टू-डोर सर्वे किया, जहां टीम ने वार्ड में रहने वाली जनसंख्या, क्षेत्रफल और तेजी से विकसित हो रही नई सोसायटियों का पूरा डाटा जुटाया।

पिछले कुछ वर्षों में जीरकपुर में तेज रफ्तार से विकास हुआ है

नगर परिषद अधिकारियों का कहना है कि वार्डबंदी का मुख्य उद्देश्य शहर के हर वार्ड में जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार समान संतुलन स्थापित करना है, ताकि नागरिकों को बिना भेदभाव समान सुविधाएं मिल सकें। पिछले कुछ वर्षों में जीरकपुर में तेज रफ्तार से विकास हुआ है, जिसके चलते ढकोली, बलटाना, भबात, पीरमुछल्ला, नाभा साहिब और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में नई आवासीय सोसायटियां खड़ी हो चुकी हैं। इस कारण कई पुराने वार्डों में जनसंख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई है, वहीं कुछ वार्डों में जनसंख्या काफी कम है। यह असमानता न केवल जनप्रतिनिधित्व बल्कि विकास कार्यों में भी बाधा रही है।

अधिकारियों के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष सर्वे को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा

नगर परिषद द्वारा चलाए जा रहे इस सर्वे अभियान में कुल 31 वार्डों के लिए 31 टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक टीम के ऊपर इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी निगरानी कर रहा है, ताकि आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए। एक वार्ड में सर्वे कार्य के तहत कर्मचारी पूरी बारीकी से मकानों की गिनती, लोगों की संख्या और क्षेत्र के विस्तृत भू-आकृति का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं।

अधिकारियों के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और शेष सर्वे को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी स्वयं कर रहे हैं ।अधिकारियों का दावा है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जरूरत पड़ने पर वार्डों की सीमाओं में बड़े बदलाव संभव हैं।स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि वार्डबंदी से जहां सुविधाओं का समान वितरण होगा, वहीं विकास कार्यों को भी सही दिशा मिलेगी। नगर परिषद की उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जीरकपुर को एक संतुलित और बेहतर योजनाबद्ध शहर के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगी।

वार्डबंदी का उद्देश्य

• हर वार्ड में जनसंख्या का संतुलन

• विकास कार्यों और सुविधाओं का समान वितरण

• बढ़ती सोसायटियों को ध्यान में रखकर भविष्य की योजना

• स्थानीय प्रशासन को मजबूत और सुचारू बनाना

