Chandigarh news: वोल्वो कार इंडिया ने नई इलेक्ट्रिक कार वॉल्वो एक्स 30 लॉन्च की

Chandigarh news: (आज समाज): वोल्वो कार इंडिया ने अपनी नई पूरी तरह इलेक्ट्रिक एसयूवी – एक्स30 पेश की है। चंडीगढ़ में इच्छुक ग्राहक इसका टेस्ट ड्राइव कृष्णा वोल्वो कार्स डीलरशिप पर ले सकते हैं। इस कार की आधिकारिक लॉन्चिंग और कीमत की घोषणा अक्टूबर 2025 में की जा रही है।

एक्स 30 का असेंबली प्लांट कंपनी की होसकोटे (बेंगलुरु, कर्नाटक) में है।एक्स 30 वोल्वो की अब तक की सबसे टिकाऊ (सस्टेनेबल) कार है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है। इसकी खूबसूरत इंटीरियर डिजाइन रीसायकल्ड डेनिम, प्लास्टिक की बोतलें (पेट ), एल्युमिनियम, पीवीसी पाइप्स आदि से बनाई गई है।

स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, इस कार को यूरो एनसीएपी से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।इसमें कई सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जैसे –इंटरसेक्शन ऑटो ब्रेक, जो टक्कर की संभावना को कम करता है, डोर ओपनिंग अलर्ट, जो दरवाज़ा खोलते समय आने वाले वाहनों से दुर्घटना से बचाता है, और सेफ स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें 5 कैमरे, 5 रडार और 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हैं।एक्स 30 में पाँच अलग-अलग एम्बिएंट लाइटिंग थीम्स और साउंड्स दिए गए हैं, जो स्कैंडिनेवियन मौसम और नज़ारों से प्रेरित हैं, जिससे ड्राइविंग का अनुभव और भी खास बनता है।नई हरमन कार्डन साउंडबार सिस्टम में 1040W एम्प्लीफायर और 9 स्पीकर लगे हैं, जो शानदार सराउंड साउंड देते हैं।