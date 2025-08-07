Chandigarh News: विश्वास फाउंडेशन ने वितरित किए सिविल अस्पताल पंचकूला में मरीजों को फल

Chandigarh News (आज समाज): विश्वास जगत की महान देवी सती साध्वी बहन कृष्णामूर्ति विश्वास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर 3 अगस्त से 9 अगस्त तक मनाये जा रहे सेवा कार्यों की शृंखला के अंतर्गत विश्वास फाउंडेशन द्वारा सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला में मरीजों व उनके साथ आए अभिभावकों को दलिया, दूध, रस, सेब व केला वितरित किया।

विश्वास फाउंडेशन की अध्यक्ष साध्वी नीलिमा विश्वास ने बताया कि लगभग 500 मरीजों, अभिभावकों व मेडिकल स्टाफ को फल वितरित किए गए। अस्पताल के भू-तल इमरजेंसी से शुरू होकर चौथी मंजिल तक के सभी वार्डों में जाकर: मरीजों को फल, दूध वितरित किया गया।

इस सेवा के पुनीत कार्य में विश्वास फाउंडेशन की अध्यक्ष समेत सभी देवियाँ, कीर्ति शर्मा, प्रभु विश्वास, प्रीति विश्वास, राजिंदर गुलाटी, मंजुला गुलाटी, मगन विश्वास ने बढ़चढ़ कर सेवा की।