Chandigarh News: मोहाली में ‘स्नेह की छतरी’ मानसून ड्राइव का आयोजन

मोहाली। समाजसेवी संस्था लीडर्स एंड लिसनर्स द्वारा मोहाली के सेक्टर 75 स्थित एएलसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ‘स्नेह की छतरी’ नामक मानसून ड्राइव का आयोजन किया गया। इस अभियान का उद्देश्य निर्माण स्थल पर काम कर रहे मज़दूरों को बारिश के मौसम में आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराना था।

संस्था की संस्थापक रितु सिंह (पूर्व असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, पंजाब) और वाइस प्रेसिडेंट पृथा कक्कड़ के नेतृत्व में इस आयोजन में कई सदस्य शामिल हुए, जिनमें परविंदर कौर (हनी), ईशा सेठिया, निधि चंडोक,प्रभ, स्वस्ती , चेतना बाली, अनु कथूरिया और रितु मल्होत्रा प्रमुख रहीं।

इस दौरान श्रमिकों को छतरियां, तौलिए, ओआरएस पैकेट और बिस्किट वितरित किए गए।

कार्यक्रम में पीआर मोहाली के प्रीतपाल सिंह, दत्ता मेडिकोस और फीदर एंड स्पून का सहयोग भी प्राप्त हुआ।

लीडर्स एंड लिसनर्स समय-समय पर चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला क्षेत्रों में सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करती रही है।

संस्था ने लोगों से अपील की है कि वे भी इस प्रकार के जनहित कार्यों में भाग लें।