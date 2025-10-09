Chandigarh news: मानव मंगल में दो दिवसीय संसदीय वाद-विवाद प्रतियोगिता अनुगूंज 2025 का आयोजन

Chandigarh news: (आज समाज): मानव मंगल स्मार्ट स्कूल, सेक्टर-64 की ओर से दो दिवसीय संसदीय वाद-विवाद प्रतियोगिता (पीडीसी) अनुगूंज 2025 का आयोजन किया गया। एस्पिरेंट लर्निंग के सहयोग से आयोजित प्रथम पीडीसी में 150 से अधिक प्रतिभागियों, 20 से अधिक स्कूलों ने हिस्सा लिया।

पूरे क्षेत्र के 25 से अधिक निर्णायकों द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा, जुनून और बौद्धिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्वालिटी एनजेड एजुकेशन के सीईओ डॉ. नित्या प्रकाश मौजूद रहे। वहीं, मानव मंगल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के एसोसिएट डायरेक्टर्स संकल्प सरदाना और समर्थ सरदाना के अलावा स्कूल की प्रिंसिपल कविता मलिक की भी गरिमामयी उपस्थिति रही।

यह प्रतियोगिता दो श्रेणियों में आयोजित की गई जिनमें ‘जूनियर वर्ग’ और ‘सीनियर वर्ग’ शामिल थे। पाइनग्रोव स्कूल, सुबाथू, सोलन ने ‘बेस्ट स्कूल ट्रॉफी’ जीती। इस प्रतियोगिता के माध्यम से, दर्शकों ने छात्रों को जटिल मुद्दों से जूझते, दृष्टिकोणों को चुनौती देते और सम्मानजनक संवाद की कला को निखारते देखा।

इमरजिंग स्पीकर्स में जूनियर डिवीजन में द पाइनग्रोव स्कूल, सुबाथू की निमृत कौर और सीनियर डिवीजन में शेमरॉक स्कूल, मोहाली की राजस्वी शर्मा विजयी रहीं। सर्वश्रेष्ठ टीम (जूनियर वर्ग) में तीसरी सर्वश्रेष्ठ टीम मानव मंगल स्मार्ट स्कूल-88 की रही जिसमें सायशा अरोड़ा, आराध्या शर्मा और लावण्या गुप्ता शामिल थे। जबकि चौथी सर्वश्रेष्ठ टीम दून इंटरनेशनल स्कूल की रही जिनमें निष्ठा, शिरीन वैद और डेमिरा शर्मा शामिल थे।