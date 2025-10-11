Chandigarh news: रील्स पर अपनी वॉइस को प्रचारित करने के लिए हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करें

Chandigarh news: (आज समाज): एक रील, जो आपको हँसाती है, प्रेरणा देती है, या कुछ नया सिखाती है, तो वह चाहे कहीं भी बनाई गई हो, या किसी भी भाषा में बनाई गई हो, अब आप उसे आसानी से देखकर समझ सकते हैं। मेटा इसी भविष्य को संभव बना रहा है।

अगस्त में हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स को इंग्लिश और स्पैनिश भाषा में बाईडायरेक्शनल ट्रांसलेशन उपलब्ध कराया ता कि मेटा एआई की मदद से क्रिएटर्स अपनी रील्स को सुगमता से ट्रांसलेट कर सकें। आज हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम दो और भाषाओं, हिंदी और पुर्तगाली के लिए भी यह सुविधा शुरू कर रहे हैं।

इसलिए अब पूरी दुनिया के क्रिएटर्स की रील्स को देखना बहुत आसान हो जाएगा। जल्द ही अन्य भाषाओं के लिए भी यह सेवा शुरू की जाएगी। साल 2024 में मेटा एआई के साथ ट्रांसलेशन की घोषणा के बाद से हम कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी भाषा में पहुँचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज की यह घोषणा उस लक्ष्य की दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण कदम है।क्रिएटर्स पूरे विश्व के दर्शकों तक पहुँचना चाहते हैं।

उनके फीडबैक से हमें ट्रांसलेशन के फीचर्स पर काम करने में मदद मिली। मेटा के साथ क्रिएटर्स अपनी रील्स को आसानी से ट्रांसलेट करके डब कर सकते हैं। वो भाषा की बाधाओं को पार कर सकते हैं ताकि वो अपने काम को दुनियाभर में ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुँचा सकें।

इंग्लिश, स्पैनिश, पुर्तगाली और हिंदी में बहुभाषी ट्रांसलेशन के साथ क्रिएटर्स अब अपने कंटेंट को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सबसे बड़े रील्स बाजार पर शेयर कर सकते हैं। मेटा एआई के साथ रील्स का ट्रांसलेशन निशुल्क है। इस सुविधा का उपयोग वो फेसबुक क्रिएटर्स कर सकते हैं, जिनके पास 1,000 या उससे अधिक फौलोअर्स हैं। यह सुविधा सभी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिए भी उपलब्ध है। यह सुविधा केवल उन देशों में उपलब्ध है, जहाँ मेटा एआई मौजूद है।