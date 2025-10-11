Chandigarh news: अनाज मंडियों में हज़ारों क्विंटल धान पड़ा है खुले में, सरकारी एजेंसिया बहुत कम धान खरीद रही हैं, किसान हो रहे हैं परेशान ।

Chandigarh news: (आज समाज): जननायक जनता पार्टी के पंचकूला जिला अध्यक्ष ओ पी सिहाग एवं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पंचकूला अनाज मंडी का दौरा किया तथा किसानो की व्यथा सुनी। जिला अध्यक्ष ओ पी सिहाग ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश एवं मौसम की मार से किसानों की खड़ी फसले तथा मंडियों में लाई गई फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और धान की खरीदारी में नमी के नाम पर कठोर नियम किसानों के लिए अतिरिक्त बोझ बन गए हैं।

सिहाग ने कहा कि सरकार को 17 प्रतिशत तक की नमी के नियम को बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करना चाहिए ताकि किसानों की धान की फ़सल बिक सके और उनको अपनी मेहनत का फल मिल सके। प्रतिनिधिमंडल में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव धर्मवीर सिहाग, पार्टी की महिला शाखा की प्रदेश प्रभारी डॉक्टर किरण पूनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष के सी भारद्वाज, प्रदेश महासचिव हरबंस सिंगला, जिला प्रधान महासचिव ईश्वर सिंहमार , जिला उप प्रधान अशोक सिंगला, कार्यालय सचिव सुरिन्दर चड्डा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र जैन, हीरा मन वर्मा ,महाबीर चिकारा ने एक स्वर में सरकार को चेताया कि किसान देश की रीड की हड्डी होते हैं उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिये ,उनको फसलों के पूरे दाम तथा पिछले दिनों भारी बारिश एवं बाढ़ से जो नुकसान उनकी फसलों को हुआ था उसका मुआवजा भी शीघ्र उनको मिलना चाहिए।

जजपा नेताओं ने इस दौरान मंडी में आए हुए किसानों से बात की तथा उनके दुख तथा तकलीफों का साँझा किया। किसानो ने बताया कि एक तो उनकी फ़सल को सरकारी अधिकारी खरीद नहीं रहे हैं अगर किसी की फ़सल खरीद भी ली जाती है तो 30-40 दिनों तक उनकी पेमेंट नहीं होती। इसके अतिरिक्त मंडी में पीने के स्वच्छ पानी , सफाई तथा टॉयलेट्स की भारी परेशानी है।

जजपा नेता मंडी के दौरे के बाद पंचकूला में सेक्टर 6 स्थित हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक से मिलने उनके कार्यालय में इन सभी मुद्दों बारे ज्ञापन देने पहुँचे। परंतु मुख्य प्रशासक के कार्यालय से बाहर होने के कारण जजपा नेताओं ने बोर्ड की सचिव पूजा भारती को ज्ञापन सौंपा तथा उनसे किसानो की धान, मक्का तथा अन्य फसलों की खरीदारी में आ रही दिक्कतों का समाधान करने का आग्रह किया । इसके अतिरिक्त मंडियों में पीने के पानी, टॉयलेट्स एवं सफाई व्यवस्था को सुधारने बारे सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने बारे आग्रह किया।