Chandigarh news: ट्राईसिटी में इस दिवाली होगा अब तक का सबसे शानदार फायरवर्क शो

Chandigarh news: (आज समाज): ट्राईसिटी के लोगों के लिए इस दिवाली खुशियों की रौनक कुछ खास होने वाली है। ट्राईसिटी के सबसे तेजी से लोकप्रिय हो रहे लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन HLP Galleria, फेस-8, मोहाली में शनिवार, 18 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे से अब तक का सबसे विशाल और आकर्षक फायरवर्क शो आयोजित किया जाएगा।

इस खास मौके पर दीपावली की जगमगाहट के बीच आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से नहाएगा और खुशियों का इज़हार शानदार आतिशबाज़ी के साथ किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार, इस वर्ष का फायरवर्क शो पिछले सभी आयोजनों से बड़ा और भव्य होगा, जो ट्राईसिटी के लोगों को यादगार अनुभव देगा।

HLP Galleria फेस 8 में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान परिवारों और बच्चों के लिए मनोरंजन, संगीत और खरीदारी के कई आकर्षक आयोजन भी रखे गए हैं।इस दिवाली, मोहाली में आसमान में छाएंगे रंग और हर चेहरे पर झलकेगी मुस्कान।