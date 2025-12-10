Chandigarh news: लाउडस्पीकर की मदद से पुलिस ने अनाउंसमेंट कर तलाशी अभियान चलाया था

Chandigarh news: (आज समाज): पंचकूला पुलिस की ईआरवी-522 टीम ने तत्परता का परिचय देते हुए 8 वर्षीय बच्चे को सुरक्षित उसके परिजनों से मिलवाया है। यह घटना 7 दिसंबर की शाम पिंजौर क्षेत्र की है, जहां लगभग 5 बजे परिजनों के डांटने पर बच्चा घर से नाराज़ होकर बाहर निकल गया। परिवार ने आसपास तलाश की, लेकिन बच्चा न मिलने पर उन्होंने तुरंत पंचकूला पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही ईआरवी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रामू स्वामी के नेतृत्व में इन्चार्ज केशपाल व एसपीओ रमन कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे और क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से बच्चे की तलाश शुरू की। पुलिस ने पिंजौर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सर्च अभियान चलाया। टीम की सतर्कता और तेजी का परिणाम यह रहा कि लगभग रात 8 बजे बच्चा एप्पल मंडी, पिंजौर क्षेत्र से सुरक्षित मिल गया।

पुलिस ने आवश्यक पूछताछ के बाद बच्चे को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया। बच्चे को देखकर परिवार की आंखों में राहत साफ झलक रही थी। परिजनों ने पंचकूला पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मानवीय रवैये के लिए आभार व्यक्त किया।

अधिकारियो का कहना है कि हमारा पहला कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा और उनकी मदद करना है। विशेषकर ऐसे मामलों में जहां बच्चों की सुरक्षा की बात हो, हम हर संभव प्रयास करते हैं कि उन्हें शीघ्र और सुरक्षित उनके परिवार से मिलाया जाए।