Chandigarh news: कालका विधानसभा में विकास की रफ्तार जारी

Chandigarh news: (आज समाज): कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को निरंतर गति देते हुए क्षेत्र की लोकप्रिय एवं कर्मठ विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी ने रायपुर रानी मे आज 6 पंचायतों में लगभग ₹50 लाख की लागत से नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों की शुरुआत की। इससे पूर्व भी इन पंचायतों में लगभग ₹2 करोड़ 80 लाख की राशि से विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि विधायक द्वारा किया गया विकास जनहित पर आधारित है, न कि केवल कागज़ों तक सीमित।

इन कार्यों के अंतर्गत ग्राम टाबर में जन चौपाल की बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु ₹5.96 लाख की राशि स्वीकृत की गई। फिरोजपुर पंचायत में सरकारी प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत एवं बाउंड्री वॉल निर्माण पर ₹7.99 लाख खर्च किए जाएंगे। हंगोला गांव में आरसीसी एंट्रेंस गेट निर्माण के लिए ₹6.00 लाख तथा बाल्मीकि धर्मशाला में शेड एवं बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए ₹5.00 लाख की स्वीकृति दी गई।

समानवा पंचायत में H/o प्रताप से H/o राजेश तक नाला निर्माण तथा दशायी घर के निर्माण पर ₹11.50 लाख स्वीकृत हुए हैं। इसके साथ ही बागवाला गांव में खेल मैदान की बाउंड्री वॉल निर्माण हेतु ₹7.00 लाख और ककराली गांव में एससी चौपाल की बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए ₹6.01 लाख की राशि स्वीकृत की गई। ये सभी विकास कार्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और जन-सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इन विकास कार्यों की शुरुआत पर स्थानीय ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी का धन्यवाद किया। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में पहली बार बिना भेदभाव और बिना राजनीति के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, और काम केवल कागज़ों तक सीमित न रहकर धरातल पर दिखाई दे रहे हैं।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती शक्तिरानी शर्मा जी ने कहा कि उनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम है और कालका विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हर गाँव तक विकास पहुँचाना उनकी प्रतिबद्धता है और किसी भी प्रकार के काम में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्य समयबद्ध और मानक के अनुरूप पूरे हों, इसके लिए संबंधित विभागों व अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि “काम में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

महिला शक्ति और युवा वर्ग का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को खेल एवं शिक्षा से जोड़ने के लिए सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं और हर गाँव में खेल मैदान विकसित कर युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राम पंचायत बागवाला मे बच्चो को क्रिकेट किट देने का वादा किया।

विधायक ने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और समर्थन से ही कालका क्षेत्र को निरंतर विकास के लिए आवश्यक बजट और योजनाओं की स्वीकृति समय पर मिल पा रही है। आने वाले समय में क्षेत्र में राज्यसभा सासद श्री कार्तिकेय शर्मा के सहयोग से और भी बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू होंगे।”

अंत में उन्होंने कहा कि कालका क्षेत्र का विकास रुकने वाला नहीं है और जनता से मिल रहा प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।

सभी पंचायतों में विकास कार्यों की स्वीकृति के साथ-साथ ग्रामवासियों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना गया और अधिकांश शिकायतों एवं मांगों का मौके पर ही समाधान किया गया।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, सरपंच और क्षेत्र के सम्मानित ग्रामीण उपस्थित रहे।