Chandigarh news: बाल वाटिका में बच्चों की शिक्षा, आहार और खेल गतिविधियों की करी समीक्षा

Chandigarh news: (आज समाज): हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज प्ले स्कूल बुढ़नपुर तथा रामगढ़ और बरवाला स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया और वहाँ बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर से बातचीत भी की।

इस अवसर पर उनके साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त और सचिव श्री शेखर विद्यार्थी और विभाग की निदेशक डॉ. प्रियंका सोनी भी मौजूद थीं।

मुख्य सचिव ने प्ले स्कूल बुढ़नपुर में तीन से चार वर्ष के बच्चों के लिए चलाई जा रही बाल वाटिका-1 तथा चार से पाँच वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका-2 का निरीक्षण किया और बच्चों की शिक्षा, आहार और खेल गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि प्ले स्कूल में बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती है।

प्रतिदिन बच्चों को भाषा विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक और बौद्धिक पहलुओं पर आधारित विभिन्न गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, ताकि उनका समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से पौष्टिक आहार भी प्रदान किया जाता है।

इस दौरान मुख्य सचिव ने पाँचवी से छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही बाल वाटिका-3 और आंगनवाड़ी केंद्र का भी अवलोकन किया तथा बच्चों से बातचीत की। मुख्य सचिव को अपने बीच पाकर बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने कविता भी सुनाई।

इसके उपरांत मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने रामगढ़ और बरवाला स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया और वहाँ उपलब्ध बुनियादी तथा अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे बच्चों की देखरेख के साथ-साथ उनकी प्रतिभा का भी आकलन करें और प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने में मदद करें।

मुख्य सचिव को यह भी बताया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र खोलने से लेकर बच्चों की गतिविधियों और आहार संबंधी जानकारी ‘पोषण ट्रैकर’ ऐप पर अपलोड की जाती है, जिसे राज्य स्तर, जिला स्तर और खंड स्तर पर डैशबोर्ड के माध्यम से देखा जा सकता है।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त निदेशक श्रीमती राजबाला कटारिया और श्रीमती पूनम रमण, कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती कमलेश राणा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सविता नेहरा तथा परियोजना अधिकारी श्रीमती आरू वशिष्ठ भी उपस्थित थीं।