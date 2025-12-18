Chandigarh News : BJP ने हैरान करने वाला प्रदर्शन कर गांवों में मजबूत पकड़ बनाई:- गुरदर्शन सैनी

  • कहा, जीत या हार मायने नहीं रखती, हम लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं
  • जिले में डेराबस्सी से BJP का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)डेराबस्सी। 14 दिसंबर को हुए ब्लॉक समिति चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डेराबस्सी हलके के सीनियर BJP नेता और समाजसेवी स. गुरदर्शन सिंह सैनी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कितने उम्मीदवार जीते हैं। बल्कि इन चुनावों में हमारा मुख्य लक्ष्य पार्टी को गांवों तक पहुंचाना था। BJP ने कई गांवों में हैरान करने वाला प्रदर्शन करके ग्रामीण राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। हम हलके के हर गांव में जाकर लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं और यह जीत किसी भी आंकड़े से बड़ी है।

खेरी गुज्जर जोन BJP की जेब में था, लेकिन सरकार ने सिस्टम में हेरफेर करके यह सीट जीत ली

श्री सैनी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के अपने काम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्रामीण इलाकों में एक मजबूत नींव रखी है। BJP के वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी यह दिखाती है कि पार्टी का बेस अब सिर्फ हिंदू बाहुल्य इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे वर्गों में भी इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ग्रामीण इलाकों से पार्टी का वोट शेयर सिर्फ दो हजार के करीब था, जो अब इन चुनावों में सात हजार का आंकड़ा पार कर 7133 पर पहुंच गया है और डेरा बस्सी से पूरे जिले में BJP का वोट शेयर सबसे ज्यादा रहा। उन्होंने कहा कि कल आए नतीजों में हम गांव परागपुर, फतेहपुर जट्टान पंज ग्रामी, मीरपुरा, खेरी गुज्जर से आगे थे। उन्होंने दावा किया कि खेरी गुज्जर जोन BJP की जेब में था, लेकिन सरकार ने सिस्टम में हेरफेर करके यह सीट जीत ली।

इस बार BJP ने कई ऐसे इलाकों में उम्मीदवार उतारे हैं जहां पहले पार्टी का नाम कभी सिंबल भी नहीं था

श्री सैनी ने कहा कि इस बार BJP ने कई ऐसे इलाकों में उम्मीदवार उतारे हैं जहां पहले पार्टी का नाम कभी सिंबल भी नहीं था, लेकिन बूथ लेवल पर उनकी कड़ी मेहनत की वजह से हर गांव में BJP के बूथ बनाए गए। इन चुनावों ने साफ संकेत दिया है कि लोगों को BJP की नीतियों पर भरोसा है। हम इसी तरह लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत करते रहेंगे ताकि 2027 के बड़े चुनावों में भी हम शानदार प्रदर्शन कर सकें। सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ही पार्टी गांवों में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल हुई है।

गुरदर्शन सिंह सैनी ने आगे कहा कि किसान आंदोलन के दौरान पार्टी नेताओं को गांवों में जाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इन चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे और BJP की नीतियों के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखा गया। अब लोग विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहते हैं जो सिर्फ BJP ही दे सकती है। इससे आने वाले समय में BJP पंजाब में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी।