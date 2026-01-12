Chandigarh News : बार एसोसिएशन ने धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)डेराबस्सी। बार एसोसिएशन डेराबस्सी ने लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ-साथ सभी जजों ने भी हिस्सा लिया। इनमें फैमिली कोर्ट के सीनियर जज अमनप्रीत सिंह और सिविल जज सीनियर डिवीजन श्रीमती नवरीत कौर ने लोहड़ी की आग जलाकर प्रोग्राम की शुरुआत की। उनके अलावा इस मौके पर दूसरे जज भी मौजूद थे।

यह प्रोग्राम नगर परिषद के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित किया गया था। इस मौके पर वकीलों ने लोहड़ी त्योहार के इतिहास से जुड़े अपने विचार शेयर किए और कल्चरल चीजें भी पेश की गईं। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट विक्रमजीत सिंह डैपर ने आए सभी मेहमानों का खास तौर पर धन्यवाद किया।

इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट इंदरपाल सिंह खारी ने स्टेज संभाला और माननीय जजों को बार सदस्यों से जोड़ा। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट राम कुमार धीमान, जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट श्रीमती सीमा धीमान और ट्रेजरर एडवोकेट हरप्रीत सिंह सैनी ने भी अपने विचार शेयर किए। इस दौरान बार के सदस्यों ने लोहड़ी के त्योहार से जुड़े लोकगीत और कहानियां भी सुनाईं।

बार एसोसिएशन ने पूरे समाज से अपील की कि वे लड़कियों की लोहड़ी को प्राथमिकता के आधार पर मनाएं, ताकि समाज में समानता का संदेश हमेशा बना रहे। इस कार्यक्रम में लाइब्रेरी इंचार्ज एडवोकेट सुच्चा सिंह, राजबीर सिंह मुंद्रा, जसबीर सिंह चौहान, अमरिंदर सिंह नानवा, राजीव पटियाल, नितिन कौशल, अनमोल सिंह, हरभजन सिंह खारी, जसवंत सिंह तूर, पुष्पिंदर सिंह नाभा, जसमीत दप्पर, अब्दुल गुफर खान, हरदीप सैनी, सुमित गोयल, शिव शर्मा, जगतार सिंह जनेतपुर और कई अन्य वकील मौजूद थे।