Chandigarh news: टेक्नो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के साथ कर रहा है राईड को भी अपग्रेड

Chandigarh news: (आज समाज): टेक्नो मोबाईल इस त्योहार के मौसम में अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर 100 करोड़ रुपये की बेहतरीन डील्स लेकर आया है। इसके अंतर्गत, टेक्नो स्मार्टफोन खरीदने वाले एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा महिंद्रा बीई6।

टेक्नो अपने स्मार्टफोन के न्यू फीचर्स, स्टाइलिश डिजाइन और शानदार ऑफर्स के साथ हर ग्राहक के लिए त्योहारों को और भी खुशनुमा, स्मार्ट और लाभकारी बना रहा है। 31 अक्टूबर, 2025 तक चलने वाले टेक्नो त्योहार अभियान के तहत, ग्राहकों को लकी ड्रॉ में भाग लेने और शानदार पुरस्कार जीतने का अवसर मिल रहा है।

इन पुरस्कारों में 2025 महिंद्रा बीई6, 1 ग्राम और 0.5 ग्राम के गोल्ड वाउचर, साथ ही 3, 6 और 12 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी शामिल है। टेक्नो पोवा स्लिम 5जी अब तक का सबसे स्लिम 5जी स्मार्टफोन है, जिसकी मोटाई केवल 5.95 मिमी है। इसमें 6.78 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिससे स्क्रॉलिंग और व्यूइंग का अनुभव शानदार हो जाता है। 5,160 एमएएच की बैटरी और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसकी खासियत है।

इसकी कीमत 19,999 रुपये है। टेक्नो पोवा कर्व 5जी में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर लगा है, जो स्मूथ मल्टीटास्किंग और गेमिंग सुनिश्चित करता है। 31 अक्टूबर, 2025 तक चलने वाले इस कैम्पेन में भाग लें और महिंद्रा बीई6 समेत अन्य आकर्षक पुरस्कार जीतने का मौका पाएं। इस त्योहार पर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें या अपने प्रियजनों को इन बेहतरीन स्मार्टफोन्स का उपहार दें।