Chandigarh news: टीसीआई ने संस्थापक प्रभु दयाल अग्रवाल की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन

Chandigarh news: (आज समाज): भारत की अग्रणी लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन समाधान प्रदाता कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (टीसीआई) ने अपने संस्थापक चेयरमैन श्री प्रभु दयाल अग्रवाल जी की स्मृति में राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान का आयोजन किया।

15-20 सितंबर तक भारत के 52 से ज़्यादा स्थानों पर आयोजित छह दिवसीय अभियान में 1,800 से ज़्यादा कर्मचारियों और सहयोगियों ने हिस्सा लिया। कोलकाता, गुरुग्राम, राजकोट, दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर, लुधियाना, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, कानपुर, प्रयागराज, पटना, वाराणसी, मुंबई, हरिद्वार और अहमदाबाद समेत कई शहरों में रक्तदान शिविर लगाए गए।

भारतीय परिवहन उद्योग के प्रणेता के रूप में याद किए जाने वाले श्री पी. डी. अग्रवाल जी ने न केवल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को नई दिशा दी, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे देश के पहले निजी रक्त बैंकों की स्थापना के लिए भी जाने जाते हैं, जिसकी विरासत आज टीसीआई के वार्षिक रक्तदान अभियानों के माध्यम से आगे बढ़ रही है।इस पहल के माध्यम से टीसीआई ने अपने कर्मचारियों एवं सहयोगियों को सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ते हुए, अपने संस्थापक के समाजसेवा और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण को जीवित रखने का संकल्प दोहराया।