Chandigarh news: चंडीगढ़ की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को समझने के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा

Chandigarh news: (आज समाज):Chandigarh: चंडीगढ़ आंध्र प्रदेश समितियों के आयुक्तों और इंजीनियरों की एक टीम और कर्नाटक, कर्नाटक के नानजंगुद, शहर नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एक अध्ययन दौरे पर आज नगर निगम चंडीगढ़ का दौरा किया।

शहर के मेयर द्वारा विजिटिंग टीमों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हरप्रीत कौर बबला, आयुक्त अमित कुमार, और स्पेशल आयुक्त प्रदीप कुमार नगर निगम चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ नगर निगम के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की सराहना की। ये प्रतिनिधिमंडल अध्ययन दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे थे।

प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के मुख्य बिंदु

अध्ययन दौरे का उद्देश्य: आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ नगर निगम की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को समझने और अपनी नगर पालिकाओं में इसे लागू करने के लिए अध्ययन दौरा किया।

अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं का अवलोकन प्रतिनिधिमंडल ने कूड़ा अलग करने, कम्पोस्टिंग इकाइयों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण संयंत्रों और निर्माण एवं विध्वंस चंडीगढ़ की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को समझने के लिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल का अध्ययन दौरा

अपशिष्ट संयंत्र का अवलोकन किया।

नगर निगम की पहल की सराहना*: प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ नगर निगम की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और नवाचारों की सराहना की।

चंडीगढ़ नगर निगम ने हाल ही में अपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में कई सुधार किए हैं, जिनमें शामिल हैंनई हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट*: चंडीगढ़ नगर निगम ने 60 टन प्रतिदिन क्षमता वाले नए हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए निविदा जारी की है।

वेस्ट टू वंडर पार्क*: चंडीगढ़ में वेस्ट टू वंडर पार्क की स्थापना की गई है, जो अपशिष्ट पदार्थों से बनाए गए आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है।

कचरा प्रबंधन संयंत्र*: चंडीगढ़ में 300 टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक आधुनिक कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शहर के गीले कचरे का 100% प्रसंस्करण करना है।

इन पहलों ने चंडीगढ़ को अपशिष्ट प्रबंधन में एक आदर्श शहर बनाने में मदद की है, और अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं।

अध्ययन पर्यटन का उद्देश्य ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नगर निगम चंडीगढ़ द्वारा लागू की गई सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव पहलों को समझना और दोहराना था। प्रतिनिधिमंडल ने अपशिष्ट अलगाव, खाद इकाइयों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण संयंत्रों और निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट संयंत्र से संबंधित सुविधाओं का दौरा किया और समीक्षा की।