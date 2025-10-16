Chandigarh news: धनास की कच्ची कॉलोनी गिराने की योजना के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया

Chandigarh news: (आज समाज): कच्ची कॉलोनी, धनास निवासियों ने कॉलोनी गिराने की प्रशासन की योजना के खिलाफ आपकी आवाज पार्टी, चंडीगढ़ के अध्यक्ष प्रेमपाल चौहान की अगुवाई में जोरदार रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन में श्रीमती बाला, कॉलोनी प्रधान, अरुण कुमार, तेजपाल, उदयभान, शाहनूर चौधरी, राज दुलारी, सोनिया व संतोष शर्मा आदि भी प्रमुख तौर पर शामिल हुए प्रेम पाल चौहान ने इस अवसर पर प्रशासन से मांग की कि प्रशासन वर्ष 2006 के आधार पर बायोमेट्रिक सर्व करवा कर कॉलोनीवासियों को पक्के मकान दे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी जब से जीते हैं, तब से वह एक बार भी इन कॉलोनीवासियों का दुख-दर्द सुनने कॉलोनी में नहीं आए हैं। लोगों ने कांग्रेस, भाजपा और आप पार्टी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रेमपाल चौहान ने तीनों पार्टियों को जन निरोधी बताते हुए कहा कि यह पार्टियां सिर्फ सत्ता की भूखी हैं व इन्हें गरीब लोगों से कोई मतलब नहीं है।

प्रेमपाल चौहान ने बताया कि आपकी आवाज पार्टी चंडीगढ का जन्म ही इन पार्टियों की जनविरोधी नीतियों के चलते ही हुआ है। उन्होंने जनता को आश्वासन देते हुए कहा है कि उनकी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ा जाएगा एवं आपके अधिकारों को दबने नहीं देंगे। प्रेमपाल चौहान ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से इस्तीफ़ा मांगते हुए कहा कि वे पूरी तरह फेल हो चुके हैं व सबसे ज्यादा झूठे सांसद साबित हुए हैं।

मनीष तिवारी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि वे कच्ची कालोनियों में रहने वालों को स्थाई मकान दिलाएंगे, ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वालों को स्थाई नौकरी दिलाएंगे, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाएंगे व डंपिंग ग्राउंड को हटाएंगे। अब तक उन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। प्रेमपाल चौहान ने कहा है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।