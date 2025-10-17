Chandigarh news: सोच ने मोहाली में खोला अपना दूसरा स्टोर

Chandigarh news: (आज समाज): भारत के अग्रणी ईवनिंग और ओकेज़न वेयर ब्रांड सोच ने मोहाली में अपने दूसरे स्टोर के भव्य उद्घाटन की घोषणा की है। पारंपरिकता और आधुनिक फैशन का सुंदर संगम प्रस्तुत करने वाला यह शहर सोच के विस्तार के लिए एक उपयुक्त स्थान है।

नया स्टोर हर अवसर के लिए उपयुक्त, बारीकी से चुने गए पारंपरिक वेयर का आकर्षक कलेक्शन पेश करता है। सोच का नया स्टोर मोहाली वॉक मॉल, यूनिट नं. 20 और 21, सेकंड फ्लोर, चंडीगढ़ – 16006 में स्थित है।1,000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में फैला यह नया स्टोर ग्राहकों को एक रोमांचक और आनंददायक शॉपिंग अनुभव प्रदान करता है।

यह स्टोर सोच की गुणवत्ता और स्टाइल के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें सूट सेट्स, साड़ियाँ, ड्रेसेस, कुर्ते, लहंगे, काफ्तान्स और फ्यूजन वेयर सहित विविध एथनिक कलेक्शन उपलब्ध है। पारंपरिक सुंदरता और आधुनिक ट्रेंड्स के सुंदर मेल के साथ, सोच हर अवसर के लिए कुछ खास पेश करता है।

भारत में अपने विस्तार के साथ, सोच ने फैशन-प्रेमी महिलाओं के बीच टाइमलेस और मॉडर्न डिज़ाइनों के लिए एक विश्वसनीय नाम के रूप में खुद को स्थापित किया है।पिछले 20 सालो से भारतीय एथनिक वेयर मार्केट में सोच एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है। वर्तमान में सोच के 65 से अधिक शहरों में 175 से अधिक एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं, जो इसकी लोकप्रियता और ग्राहकों के बीच भरोसे को दर्शाते हैं।