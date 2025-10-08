Chandigarh news: टेक्नो त्योहार ऑफर और पुरस्कार के साथ इस दिवाली स्मार्टफोन गिफ्ट करना हुआ आसान

Chandigarh news: (आज समाज): टेक्नो ने इस दिवाली अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष त्योहार कैंपेन की घोषणा की है, जिसमें 100 करोड़ रुपये के पुरस्कारों के साथ स्मार्टफोन खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इस ऑफर के तहत, 31 अक्टूबर 2025 तक टेक्नो स्मार्टफोन खरीदने वाले सभी ग्राहक लकी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं।

पुरस्कारों में 2025 महिंद्रा बीई6, गोल्ड वाउचर और एक्सटेंडेड वॉरंटी शामिल हैं, जिससे उपहार देने का अनुभव और भी विशेष हो जाएगा। टेक्नो के स्मार्टफोन्स, जैसे पोवा स्लिम 5जी, पोवा कर्व 5जी, और स्पार्क गो 5जी, डिजइन और परफॉर्मेंस के बेहतरीन संयोजन के साथ ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

पोवा स्लिम 5जी अपनी 5.95 मिमी मोटाई के साथ सबसे पतला 5जी स्मार्टफोन है, जिसमें 6.78 इंच का कर्व्ड अमोलड डिस्प्ले और 5,160 एमएएच की बैटरी है। वहीं, पोवा कर्व 5जी अपने 7.45 मिमी डिजइन और 5500 एमएएच बैटरी के साथ शानदार गेमिंग अनुभव प्रदान करता है। स्पार्क गो 5जी एक किफायती विकल्प है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 6,000 एमएएच की बैटरी है।