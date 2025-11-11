Chandigarh news: श्री अजय कुमार घनघस पुनः नियुक्त: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला

Chandigarh news: (आज समाज): माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, श्री अजय कुमार घनघस को एक बार फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), पंचकूला नियुक्त किया गया है। वे सुश्री अपर्णा भारद्वाज के स्थान पर नियुक्त होंगे, जिनका स्थानांतरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला के पद पर हुआ है।

अजय कुमार घनघस इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव, डीएलएसए, पंचकूला के पद पर कार्यरत थे और जनवरी 2025 में उनका स्थानांतरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचकूला के पद पर हुआ था। उनके उत्कृष्ट समर्पण, नेतृत्व गुणों और उनके पिछले कार्यकाल के दौरान डीएलएसए के कामकाज को मजबूत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार फिर उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करके उनकी क्षमताओं में विश्वास जताया है।

उनके पिछले कार्यकाल के दौरान, डीएलएसए, पंचकूला ने आउटरीच और जन सेवा गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। उनके मार्गदर्शन में, जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विशेष कानूनी जागरूकता शिविर, लोक अदालतें और सामुदायिक कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कानूनी सहायता सेवाओं को सुदृढ़ बनाया गया, जिससे समाज के कमज़ोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित हुई।

घनघस ने डीएलएसए के बुनियादी ढाँचे और संचालन क्षमता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल और कॉलेज के छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई नवीन पहल शुरू की गईं। उनके कार्यकाल के दौरान, डीएलएसए ने सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों के साथ मिलकर समाज के हर वर्ग को कानूनी सहायता प्रदान की और “सभी के लिए न्याय तक पहुँच” के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार किया।

उनकी अथक मेहनत के कारण, डीएलएसए पंचकूला हरियाणा राज्य विधिक सेवा ढाँचे में सबसे सक्रिय और सुव्यवस्थित इकाइयों में से एक बन गया। प्राधिकरण ने सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा और बाल अधिकारों पर जागरूकता अभियान चलाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। उनकी पहल के परिणामस्वरूप, लाभार्थियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सहायता सुनिश्चित करने के लिए सुसज्जित कानूनी सहायता हेल्प डेस्क की स्थापना और कानूनी सहायता परामर्शदाताओं की प्रभावी निगरानी संभव हो पाई।

अजय कुमार घनघस की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव, डीएलएसए पंचकूला के रूप में पुनर्नियुक्ति का जनता, कर्मचारियों और अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। उनके विशाल अनुभव, प्रतिबद्धता और जन-केंद्रित दृष्टिकोण से आने वाले समय में डीएलएसए की दक्षता और सेवा वितरण में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

उनकी वापसी के साथ, यह अनुमान है कि डीएलएसए पंचकूला कानूनी साक्षरता के प्रसार, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा देने और न्याय को हर दरवाजे तक पहुँचाने में नए मील के पत्थर हासिल करता रहेगा।