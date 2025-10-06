Chandigarh news: एसडी कॉलेज के रोट्रेक्ट क्लब ने आयोजित की साइक्लोथॉन 5.0

Chandigarh news: (आज समाज): सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के रोट्रेक्ट क्लब की ओर से अपने प्रमुख कार्यक्रम साइक्लोथॉन 5.0- राइड फॉर चेंज, पेडल फॉर होप के पांचवें संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें शहर भर से 100 से अधिक साइकिल चालकों को एक ऐसे उद्देश्य के लिए एक साथ लाया गया जो फिटनेस और करुणा का मिश्रण था।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा, रोट्रेक्ट क्लब प्रभारी डॉ. रुचि शर्मा और डिस्ट्रिक्ट 3080 तथा रोटरी क्लब ऑफ चंडीगढ़ सेंट्रल के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया तथा शारीरिक श्रम के साथ-साथ सामाजिक कल्याण का सशक्त संदेश भी दिया।

सुबह 6 बजे एसडी कॉलेज से रवाना हुई इस साइक्लोथॉन का उद्देश्य हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए धन जुटाते हुए, स्थायी जीवन और सामुदायिक कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देना था। साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने वाले साइकिल सवार एसडी कॉलेज से शांति कुंज/रोज़ गार्डन पार्किंग के शांत रास्तों से होते हुए कॉलेज वापस पहुँचे और एकता, आशा और लचीलेपन का संदेश दिया। पुरुष वर्ग में हर्षवीर सिंह ने पहला और मुकुल दीप ने दूसरा स्थान हासिल किया। जबकि महिला वर्ग में जसमीक पहले और रीत कपूर दूसरे स्थान पर रहीं।

सम्मान समारोह के साथ साइक्लोथॉन 5.0 का समापन हुआ। इस इवेंट के माध्यम से संदेश दिया गया कि जब युवा एक उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं, तो हर पहिया एक बेहतर कल की ओर मुड़ता है। इस पहल ने रोटरैक्ट क्लब के “स्वयं से ऊपर सेवा” के मूल मूल्य और सार्थक सामुदायिक प्रभाव उत्पन्न करने के प्रति उसके समर्पण की पुष्टि की।