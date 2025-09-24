Chandigarh news: एसडी कॉलेज की लाइब्रेरी ने रिसर्च राइटिंग में एआई पर वर्कशॉप का किया आयोजन

Mamta
Chandigarh news

Chandigarh news: (आज समाज): सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर से मंगलवार को  “साहित्य समीक्षा में एआई की भूमिका: फायदे और नुकसान” विषय पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कॉलेज लाइब्रेरी की रिसर्च राइटिंग वर्कशॉप सीरीज़ के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को यह बेहतर ढंग से समझाना था कि एआई किस तरह से अकादमिक रिसर्च और राइटिंग को नया आकार दे रहा है।

इस कार्यशाला में पंजाब यूनिवर्सिटीचंडीगढ़ के लाइब्रेरी एंड इंफॉरमेशन साइंस विभाग के अध्यक्ष प्रो. रूपक चक्रवर्ती को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। कॉलेज के रजिस्ट्रार आशुतोष शर्मा, हेड लाइब्रेरियन डॉ. गुरप्रीत सिंह और कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशंस विभाग की हेड डॉ. रीना ने उनका स्वागत किया। प्रो. चक्रवर्ती ने साहित्य समीक्षा और रिसर्च पेपर में जेनी एआईपेपरपालपेपरडाइजेस्टपेपरपाइल और सेमांटिक स्कॉलर जैसे विभिन्न एआई टूल्स के व्यावहारिक उपयोगों के बारे में बताया।

उन्होंने दिखाया कि ये प्लेटफॉर्म छात्रों को साइटेशन शैलियों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने जैसे कार्यों में कैसे मदद कर सकते हैं। वर्कशॉप का समापन प्रश्न-उत्तर सत्र के साथ हुआ और डॉ. गुरप्रीत सिंह ने औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव दिया। कार्यक्रम का कुशल समन्वय आयोजन समिति द्वारा किया गया थाजिसमें संयोजक डॉ. गुरप्रीत सिंहआयोजन सचिव डॉ. मोनिका सेठीमॉडरेटर मनप्रीत कौर  और आयोजन टीम के अन्य सदस्य शामिल थे। 