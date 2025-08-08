Chandigarh News: एसडी कॉलेज ने की युवा संवाद 2025 स्क्रीनिंग राउंड की मेजबानी

Chandigarh News: (चंडीगढ़):आज समाज:। सेक्टर 32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज के एनएसएस, एनसीसी और इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की ओर से वीरवार को “सोच से सेवा तक- युवाओं का संकल्प 2047” थीम पर युवा संवाद 2025 के स्क्रीनिंग राउंड का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में लगभग 40 स्टूडेंट्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और विकसित भारत के निर्माण पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। इस गतिविधि का उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप नागरिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय विकास पर सार्थक संवाद में शामिल करना था।

प्रतिभागियों ने इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और क्लाइमेट एक्शन से लेकर नैतिक शासन और सामुदायिक सेवा तक के विषयों पर अपनी चिंताएं और समाधान व्यक्त किए। जीजीडीएसडी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने आयोजक टीमों और प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि युवा संवाद केवल एक चर्चा नहीं है।

यह विचारों, ऊर्जा और उद्देश्य की एक मूवमेंट है। डॉ. शर्मा ने कहा कि उन्हें अपने छात्रों को एक प्रगतिशील और समावेशी भारत के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान करते देखकर गर्व हो रहा है। उनकी जागरूकता और लगन एक उज्जवल भविष्य का संकेत है। स्क्रीनिंग से चयनित छात्र अगले दौर में आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम (वीबीवाईसीपी) में उच्च मंच पर कॉलेज का प्रतिनिधित्व करेंगे।