Chandigarh news: सत्य प्रकाश वर्मा बने आजीवन संरक्षक, मास्टर एथलीट संगठन की बैठक संपन्न

Chandigarh news: (आज समाज): पंचकूला: मास्टर एथलीट संगठन चंडीगढ़ की एक महत्वपूर्ण बैठक पंचकूला में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन के महासचिव सत्य प्रकाश वर्मा को आजीवन प्रधान मनोनीत किया जाए। वहीं, संगठनात्मक फेरबदल के तहत कोषाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रदीप कुमार को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। राहुल बारकोडिया को दोबारा संगठन का प्रधान चुना गया

इस अवसर पर नेशनल मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन, नई दिल्ली के महासचिव रामपाल शर्मा ने संगठन का चुनाव संपन्न कराया। कार्यक्रम में एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राम किशोर शर्मा और सलाहकार रविंद्र जडेजा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप, जो अजमेर में 30 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी, उसमें चंडीगढ़ से अधिकतम खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यह भी तय हुआ कि राज्य स्तरीय मास्टर एथलेटिक प्रतियोगिता चंडीगढ़ में आगामी 16 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन नेशनल स्तर पर भागीदारी के लिए किया जाएगा।

नवनियुक्त महासचिव प्रदीप कुमार ने सभी सदस्यों और विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का आभार जताते हुए संगठन की मजबूती और खिलाड़ियों के हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।