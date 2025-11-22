Chandigarh news: सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में रहा अहम योगदान-कटारिया

Chandigarh news: (आज समाज): एसडीएम चंद्रकांत कटारिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री राजकीय माॅडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-15 से जिला स्तरीय पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर श्री कटारिया ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया।

कटारिया ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल लौहपुरूष के नाम से भी प्रसिद्व है। उन्होने अखंड भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बताया कि अंग्रेजो ने भारत को छोटी-छोटी रियासतों में बांट दिया था। सरदार पटेल ने सभी रियासतों का विलय करके भारत की एकता का संदेश दिया। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना अहम योगदान दिया।

उन्होंने बताया कि भारत को आजादी यूहीं नहीं मिली है इसके लिए लाखों वीर स्वतंत्रता सैनानियों ने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजादी दिलवाई। उन्हीं की कुबार्नी के बदौलत आज हम सभी आजादी की खुली हवा में सांस लें रहे है।

बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने इस मौके पर कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता व अखंडता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मंशा थी कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बनंें। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मंे भारत का डंका पूरे विश्व मे ंबज रहा है। सभी देश आज भारत की तरफ देख रहे हैं। उन्होने कहा कि वह दिन दूर नही जब भारत पुनः विश्व गुरू बनें।

जिला स्तरीय पद यात्रा में स्कूल, काॅलेज, आईटीआई, पाॅलटैक्निक के छात्र छात्राओं के साथ साथ मेरा युवा भारत के वाॅलिन्टीयर, राजकुमार, संगीता, जसप्रीत ने बढ़चढकर भाग लिया। इस अवसर पर स्लोगन व पोस्टर मेंकिंग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया और उसमें प्रथम व द्वितिय आने वाली छात्राओं को मौमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

इससे पूर्व पीएम श्री राजकीय माॅडल वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-15 के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत गाया गया व हरियाणवी डांस की बेहतरीन प्रस्तुति देकर सबकी तालियां बटोरी। इस अवसर पर दसवीं क्लास की एनसीसी की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रर्दशन कर वाहवाही बटोरी।

इस मौके पर बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, जिला शिक्षा अधिकारी संध्या छिकारा, मेरा युवा भारत के जिला अधिकारी सनिग्धा सिंह, बीईओ सीमा, प्रिंसीपल पूनम, प्रोग्रामर रेणू, सुनील, एमसी सुरेश वर्मा, जिला महामंत्री जय कौशिक, एमसी ओमवती पूनिया, राकेश बाल्मिकी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।