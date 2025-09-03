chandigarh news: सहकार भारती राष्ट्रीय नेतृत्व का चंडीगढ़ दौरा, चंडीगढ़ और हरियाणा में सहकारिता को मिलेगी नई दिशा

chandigarh news: (आज समाज): हाल ही में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय जोशी जी एवं राष्ट्रीय सचिव श्री दीपक चौरसिया जी चंडीगढ़ पहुँचे। इस अवसर पर उन्होंने सहकार भारती चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी एवं महामंत्री श्री नीरज मक्कड़ जी के साथ बैठक की और स्थानीय इकाई की गतिविधियों व भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री उदय जोशी जी ने सहकार भारती के इतिहास, महत्व और सहकारिता आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मज़बूत स्तंभ है।उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़, जो हरियाणा की राजधानी भी है, वहाँ की गतिविधियों का सीधा असर हरियाणा पर दिखाई देता है ।इस लिए हरियाणा और चंडीगढ़ को सहकारिता पर मिल कर काम करना चाहिए ।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय जोशी जी ने कहा कि सहकारिता के विषय पर वे शीघ्र ही चंडीगढ़ प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल महामहिम श्री गुलाब चंद कटारिया जी से मिलकर सहकारी समितियों के प्रोत्साहन एवं प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करेंगे।इस अवसर पर सहकार भारती की उप अध्यक्ष श्री मति रोज़ी जी,सचिव पूजा जी,कोषायक्ष विद्यानंद जी,संगठन प्रमुख श्री दर्शन जी,महिला प्रमुख श्री मति पूनम जी,सचित अंकित जी ,रजिंदर कुमार जी,राष्ट्रीय सह महिला प्रमुख कृष्णा जी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।