Chandigarh news: रुचि एएसएच ने आरबीआई, के ओम्बड्समैन के पद पर कार्यभार संभाला

Chandigarh news: (आज समाज): चण्डीगढ़ रुचि एएसएच, मुख्य महाप्रबंधक ने भारतीय रिज़र्व बैंक, के ओम्बड्समैन के पद पर कार्यभार संभाल लिया है रुचि को भारतीय रिज़र्व बैंक में केंद्रीय कार्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में 29 वर्षों का अनुभव है और उन्होने केंद्रीय बैंकिंग के मुद्रा प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, बैंक और गैर-बैंक पर्यवेक्षण आदि कई क्षेत्रों में काम किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन के रूप में नियुक्त होने से पहले, वह भारतीय रिज़र्व बैंक, हैदराबाद में पर्यवेक्षण विभाग में कार्यरत थीं।