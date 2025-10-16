Chandigarh News : पिछले 12 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में 5% की कमी आई है, जबकि भारत में 15.3% की वृद्धि हुई है: डॉ. भानु प्रताप सलूजा

सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए ‘गोल्डन ऑवर’ महत्वपूर्ण: डॉ. भानु प्रताप सलूजा

भारत में प्रतिदिन 460 मौतों के साथ, ट्रामा दुर्घटनाएँ चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं: डॉ. आशीष शर्मा

भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.60 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं: डॉ. अनिल सोफत।

ट्रॉमा के मामलों में सिर की घातक चोटों के पीछे तेज गति और सीट बेल्ट की अनदेखी मुख्य कारण हैं: डॉ. रोहित जसवाल

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारत शीर्ष पर: डॉ. भानु प्रताप सलूजा

दुनिया भर में बच्चों और युवाओं में सड़क दुर्घटनाओं में लगने वाली चोटें मौत का प्रमुख कारण हैं: डॉ. अंकुर शर्मा

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। पार्क हॉस्पिटल मोहाली की टीम, डायरेक्टर आर्थोपेडिक्स और रोबोटिक ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डॉ भानु प्रताप सिंह , सीईओ डॉ. रोहित जसवाल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी डॉ. अनिल सोफत, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी डॉ. अंकुर शर्मा और कंसल्टेंट जीआई सर्जरी डॉ. आशीष शर्मा ने उत्तर भारत में सड़क दुर्घटनाओं और ट्रॉमा सेवाओं के बढ़ते मामलों पर यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।

डॉ भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 12 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में 5% की गिरावट आई है, जबकि भारत में इसमें 15.3% की वृद्धि हुई है। भारत में यातायात से संबंधित सभी मौतों में से 83% सड़क दुर्घटनाओं में योगदान करती हैं। लोगों को ‘गोल्डन ऑवर’ कांसेप्ट के महत्व को जानना चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसी भी दुर्घटना के बाद पहले 60 मिनट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर सही मरीज सही समय पर सही जगह पहुंच जाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने यह भी साझा किया कि सड़क दुर्घटनाओं में 70% लोगों की जान तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण जाती है।

भारत में ट्रॉमा के मामलों में तेज गति से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट न पहनना सिर की चोटों के प्रमुख मामले हैं

डॉ. अनिल सोफत ने कहा कि भारत में वैश्विक वाहन आबादी का केवल 1% हिस्सा है और दुनिया भर में दुर्घटना से संबंधित मौतों की संख्या सबसे अधिक है। अधिकांश दुर्घटनाओं में सिर की चोट के अलावा, मोटर चालकों को वक्ष और जीआई चोटों का भी सामना करना पड़ता है, जो समान रूप से घातक होते हैं।डॉ. अंकुर शर्मा ने कहा कि भारत में ट्रॉमा के मामलों में तेज गति से गाड़ी चलाना और सीट बेल्ट न पहनना सिर की चोटों के प्रमुख मामले हैं।इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाना, लाल बत्ती तोड़ना, ड्राइवरों का ध्यान भटकाना, ड्राइविंग लेन का पालन न करना और गलत साइड से ओवरटेक करना भारत में सड़क दुर्घटनाओं के अन्य कारण हैं।

डॉ. आशीष शर्मा ने बताया कि दोपहिया वाहन परिवहन के सबसे असुरक्षित साधनों में से एक हैं। संयुक्त राष्ट्र मोटरसाइकिल हेलमेट अध्ययन के अनुसार यात्री कारों के चालकों की तुलना में मोटरसाइकिल चालकों की सड़क दुर्घटना में मरने की संभावना 26 गुना अधिक है। उचित हेलमेट पहनने से उनके जीवित रहने की संभावना 42% तक बढ़ जाती है और मस्तिष्क की चोट का खतरा 74% कम हो जाता है।

“पार्क अस्पताल, मोहाली अब ईसीएचएस, सीजीएचएस, ईएसआई, आयुष्मान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों और सभी प्रमुख टीपीए, कॉर्पोरेट्स के साथ सूचीबद्ध हैहै।डॉ. आशीष शर्मा ने कहा, अच्छा हेलमेट पहनने और उसे ठीक से बांधने से 90 प्रतिशत दुर्घटना के मामलों में जान की हानि को रोका जा सकता है।रोहित जसवाल ने कहा, “पार्क अस्पताल, मोहाली अब ईसीएचएस, सीजीएचएस, ईएसआई, आयुष्मान हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों और सभी प्रमुख टीपीए, कॉर्पोरेट्स के साथ सूचीबद्ध है। पार्क अस्पताल, मोहाली में सभी प्रकार की ट्रॉमा सर्जरी और खेल चोटों की सर्जरी नियमित रूप से की जा रही है।”

दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय

1. स्पीड पर लगाम रखें

2. यातायात नियमों का पालन करें

3. सीट बेल्ट पहनें

4. पैदल चलने वालों को प्राथमिकता दें

5. सावधानी संकेत पढ़ें

6. कारों में एंटी-स्किड ब्रेक सिस्टम अपनाएं

7. एयर बैग जरूरी हैं

8. वाहन के पीछे रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाएगा

9. वाहन को अच्छी चालू हालत में रखें

10. उचित साइन बोर्ड के साथ सड़कें अच्छी स्थिति में होनी चाहिए

11. वाहन चलाते समय नशीली दवाओं और शराब से बचें

यह भी पढ़े :-Chandigarh news: सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ में स्टाफ व पेरेंट्स द्वारा 93 यूनिट्स रक्त एकत्र