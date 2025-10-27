Chandigarh News : प्रसिद्ध गायक सतिंदर सरताज ने की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात, ‘हिंद दी चादर’ गीत ने छुआ सबका दिल

By
Sandeep Singh
-
0
48
Renowned singer Satinder Sartaaj met with Haryana Chief Minister Nayab Saini, and his song 'Hind Di Chadar' touched everyone's hearts.

Chandigarh News( आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। प्रसिद्ध सूफ़ी गायक डॉ. सतिंदर सरताज ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सरताज ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और आध्यात्मिक जीवन पर आधारित अपना भावपूर्ण गीत ‘हिंद दी चादर’ मुख्यमंत्री को सुनाया।मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गीत की गहराई और संदेश की सराहना करते हुए कहा कि सतिंदर सरताज ने अपनी कला के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय बलिदान और मानवता के प्रति समर्पण की भावना को जीवंत कर दिया है।

सरताज ने कहा कि यह गीत “हिंद दी चादर” गुरु तेग बहादुर जी की उस महान विरासत को नमन है, जिन्होंने धर्म, मानवता और सच्चाई की रक्षा के लिए अपना सिर कटा दिया, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कलाकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे गीत नई पीढ़ी को अपने इतिहास और गुरुओं के मूल्यों से जोड़ने का माध्यम बनते हैं।

यह भी पढ़े:-Panchkula News : लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सशक्त बनाने में योगदान दें युवा : शक्ति रानी शर्मा 