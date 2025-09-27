Chandigarh news: पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने ओलंपियन संजय को किया सम्मानित,

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ ओलंपियन संजय, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हॉकी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, को आज पंजाब राज भवन में एक विशेष भेंट के दौरान पंजाब के माननीय राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सम्मानित किया।

राज्यपाल ने एशिया कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने की उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि को उनके शानदार करियर का एक और स्वर्णिम अध्याय बताते हुए सराहा।राज्यपाल कटारिया ने संजय की चंडीगढ़ हॉकी अकादमी से अंतरराष्ट्रीय मंच तक की यात्रा को युवाओं के लिए प्रेरणादायक करार दिया।

उन्होंने कोच की भी सराहना की, जिन्होंने अनुशासन और टीम भावना के साथ खिलाड़ियों को तराशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्मान समारोह में हॉकी चंडीगढ़ के अध्यक्ष करण गिलहोत्रा और उपाध्यक्ष अनिल वोहरा भी उपस्थित रहे। उन्होंने राज्यपाल को संजय की यात्रा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की उस भूमिका से अवगत कराया, जो विश्वस्तरीय खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम साबित हो रही है।

इस अवसर पर हॉकी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री करण गिलहोत्रा ने कहा, “संजय की मेहनत और उपलब्धियां हॉकी चंडीगढ़ के लिए गर्व का विषय हैं। उनकी निष्ठा युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरक उदाहरण है। कार्यक्रम ने न केवल चंडीगढ़ की खेल शक्ति को रेखांकित किया बल्कि प्रशासन की खिलाड़ियों को सहयोग देने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। साथ ही खेल नेतृत्व में गिलहोत्रा और वोहरा के योगदान की भी सराहना की गई।

भावुक होते हुए संजय ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और चंडीगढ़ प्रशासन का निरंतर सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया।