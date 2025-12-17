Chandigarh news: प्रधान सचिव राजीव रंजन ने की बैठक की अध्यक्षता

Chandigarh news: (आज समाज): जिला रोजगार कार्यालय, पंचकूला व डीआईसी पंचकूला की ओर से आज पीडब्लयू रैस्ट हाउस सैक्टर -1 पंचकूला के सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार योजना को प्रोत्साहित करने हेतु बैठक आयोजित की गई । बैठक में जिला पंचकूला के विभिन्न एशोसिऐशन के प्रतिनिधियों समेत प्रमुख हस्पताल, स्कूल के नियोजकों समेत लगभग सौ प्रमुख नियोक्ता शामिल रहे।

बैठक की अध्यक्षता श्री राजीव रंजन, प्रधान सचिव युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा द्वारा की गई।

उन्होनें सभी नियोक्ताओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को लागू करने के लिए जागरूक किया। श्री राजीव रंजन ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के रूप में लागू हो चुकी हैं।

यह नाम विकसित भारत पहल के प्रति योजना के समग्र उद्येश्यों के अनुरूप है और देश में समावेशी एवं स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने की सरकार की प्रतिबद्वता को दर्शाता है। केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त योजना हेतु 99,446 करोड रुपये की राशि स्वीकृत की गई। योजना का लक्ष्य दो वर्षो में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार को प्रोत्साहित करना है।

श्री राजीव रंजन ने बताया कि योजना के भाग ए के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सीधा लाभ दिया जाएगा। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह का ईपीएफ वेतन, अधिकतम 15,000 रूपये तक, दो किश्तों में मिलेगा। यह लाभ एक लाख रूपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए है।

बैठक मे श्री मनोज ग्रोवर, जिला रोजगार अधिकारी, पंचकूला श्री वैभव सिंह, रीजनल पीएफ कमिश्नर ईपी एफओ, श्री हरिओम, संयुक्त निदेशक ईएसआईसी, श्री नवीन शर्मा, डीएलसी पंचकूला, श्री अरूण ग्रोवर, अध्यक्ष इंडस्ट्रीयल वेल्फेयर एसोसिएशन , फेज -1 पंचकूला , श्री रमेश अग्रवाल अध्यक्ष इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन , फेज -2 पंचकूला , श्री शिद्वेश, सहायक रोजगार अधिकारी, मोरनी, श्रीमति कविता जौशी, सहायक रोजगार अधिकारी पंचकूला, श्रीमती गुरूप्रीत आंकडा सहायक, श्रीमति पूजा व जीएम डीआईसी आदि मौजूद रहे।