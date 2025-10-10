Chandigarh news: (आज समाज): पॉल्यूशन विभाग ने आज कालका और पिंजौर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही इलेक्ट्रोप्लाटिंग कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। विभाग के अधिकारी सुधीर चौधरी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान कई कंपनियां बिना किसी अनुमति और औद्योगिक क्षेत्र के बाहर अवैध रूप से संचालित पाई गईं।

जानकारी के अनुसार, जिन कंपनियों पर कार्रवाई की गई उनमें अंबे इलेक्ट्रोप्लाटिंग (कालका), जैन इलेक्ट्रोप्लाटिंग (कालका), शिव शक्ति इलेक्ट्रोप्लाटिंग (कालका), एस.एस. इलेक्ट्रोप्लाटिंग और सनराइज इलेक्ट्रोप्लाटिंग (पिंजौर) शामिल हैं। इन कंपनियों के पास न तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग की कोई स्वीकृति (NOC) थी और न ही ये किसी अधिकृत इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित थीं।

अधिकारियों ने बताया कि इलेक्ट्रोप्लाटिंग प्रक्रिया में भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो सीधे पर्यावरण और जलस्रोतों को प्रदूषित कर सकते हैं। बिना अनुमति के चल रही ऐसी इकाइयां स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी सुधीर चौधरी ने कहा कि बिना अनुमति संचालित किसी भी इकाई को बख्शा नहीं जाएगा। संबंधित सभी कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।