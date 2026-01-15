Chandigarh News : दादी की हत्या करने वाले पोते को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी।डेरा बस्सी पुलिस ने हत्या के एक गंभीर मामले में फरार चल रहे पोते को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी देते हुए DSP बिकरजीत सिंह बराड़ ने बताया कि यह ऑपरेशन SSP श्री हरमनदीप सिंह हंस, श्री मनप्रीत सिंह, PPS, सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (रूरल) की देखरेख में किया गया।

पुलिस ने बताया कि पिछले दिन हुए इस मर्डर में, गुरबचन कौर, पत्नी सोहन सिंह, उम्र लगभग 85 साल, निवासी गली नंबर 11, गुप्ता कॉलोनी, डेरा बस्सी की उनके पोते आशीष सैनी, बेटे कुलदीप सिंह, उम्र लगभग 27 साल ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी, जो शराब पीने का आदी है, ने मृतक महिला की गर्दन पर किचन के चाकू से वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, आरोपी का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर सुमित मोर, SHO, डेरा बस्सी के नेतृत्व में स्पेशल पुलिस टीमें बनाई गईं। आरोपी *आशीष सैनी पुत्र कुलदीप सिंह, निवासी मकान नंबर 1665, गुप्ता कॉलोनी, गली नंबर 11, गुलाबगढ़ रोड, डेरा बस्सी को IPC की धारा 103 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की आगे की जांच चल रही है।

