Chandigarh news: पीएचडीसीसीआई ने रैंप श्रृंखला के अंतर्गत ‘अगली पीढ़ी के एमएसएमई

Chandigarh news: (आज समाज): पीएचडीसीसीआई के चंडीगढ़ चैप्टर ने चंडीगढ़ प्रशासन के उद्योग विभाग के सहयोग से पीएचडी हाउस, सेक्टर 31, चंडीगढ़ में रैंप श्रृंखला के अंतर्गत “अगली पीढ़ी के एमएसएमई: वित्तीय मजबूती, तकनीकी बढ़त और सतत विकास” विषय पर सत्र आयोजित किया।

इस सत्र का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच विभिन्न सरकारी योजनाओं, वित्तीय साधनों और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन बढ़ाने के लिए उपलब्ध तकनीकी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। अपने स्वागत भाषण में, पीएचडीसीसीआई के चंडीगढ़ चैप्टर के सह-अध्यक्ष, श्री सुव्रत खन्ना ने भारत के आर्थिक विकास को गति देने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि वित्तीय सशक्तिकरण और डिजिटल तत्परता अगली पीढ़ी के एमएसएमई को विकसित होते व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र में फलने-फूलने में सक्षम बनाने के प्रमुख स्तंभ हैं।

सत्र के दौरान वक्ताओं में श्री. पीएचडीसीसीआई में क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा एवं एआई समिति के संयोजक तरुण मल्होत्रा ने छोटे व्यवसायों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता के बढ़ते महत्व पर विस्तार से बताया; जीईएम प्रशिक्षक श्री दीपक शर्मा ने व्यवसाय विस्तार के लिए जीईएम का लाभ उठाने पर एक व्यावहारिक सत्र आयोजित किया; एचडीएफसी बैंक की उप-उपाध्यक्ष सुश्री दृभजोत कौर ने बताया कि कैसे यह पहल उद्यमियों को बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त करने में सहायता करती है और एमएसएमई की वित्तीय क्षमताओं को मजबूत करने में योगदान देती है और सिडबी, चंडीगढ़ की एजीएम सुश्री पदमप्रीत कौर ने ऋण तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए सिडबी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सहायता योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए, पीएचडीसीसीआई में क्षेत्रीय एमएसएमई समिति के संयोजक श्री लोकेश जैन ने रैंप श्रृंखला के अंतर्गत निरंतर जुड़ाव, जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से एमएसएमई को समर्थन देने के लिए पीएचडीसीसीआई की प्रतिबद्धता दोहराई।