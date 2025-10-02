Chandigarh news: पंचकूला 180 फुट ऊँचा होगा रावण का पुतला

Chandigarh news: (आज समाज): शालिग्राम शालीमार ग्राउंड में इस बार रावण का दहन एक खास और भव्य रूप में किया जाएगा। रावण का पुतला 180 फुट ऊंचा होगा, जो इस इलाके का सबसे बड़ा रावण पुतला होगा। यह आयोजन दशहरे के मौके पर आयोजित किया जाएगा और इसकी तैयारी जोरों पर है। हर साल की तरह इस बार भी यहां हज्जारो लोग इकट्ठा होंगे, ताकि वे रावण के पुतले का दहन देख सकें।

शालीमार ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस आयोजन में न केवल रावण के पुतले का दहन होगा, बल्कि कुम्ब करण, मेघनाथ का भी दहन होगा और सांस्कृत  कार्यक्रम भी होंगे। यहां पर रामलीला के मंचन के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन में स्थानीय लोग और पर्यटक बड़ी संख्या में शामिल होंगे, जिससे इसका आकर्षण और बढ़ जाएगा।

पंचकूला के प्रशासन ने भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस और स्थानीय…
दशहरे की रौनक के बीच पंचकूला दशहरा ग्राउंड के बाहर सजी बच्चों की खिलौनों और मुखौटों की दुकानें। रंग-बिरंगे रावण, तलवारें और रामलीला से जुड़े खिलौनों की खरीदारी में जुटे बच्चे। त्योहार की खुशी में बाजारों में दिखा खास उल्लास।