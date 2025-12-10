Chandigarh news: चंडीगढ़ से लाई जा रही अवैध शराब को पंचकूला पुलिस ने पिंजौर व कालका में सप्लाई होने से पहले ही पकड लिया

Chandigarh news: (आज समाज): पंचकूला पुलिस की क्राइम ब्रांच सैक्टर-19 की टीम ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत 08 दिसंबर देर शाम एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते चंडीगढ़ से लाई जा रही अवैध शराब को पिंजौर और कालका में सप्लाई होने से पहले ही पकड़ लिया गया।

एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने बताया कि गश्त के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर-19 की टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक युवक कार में अवैध शराब लेकर टिपरा, कालका की ओर जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए इन्चार्ज मुकेश सैनी की टीम ने बताए गए स्थान पर तुरंत नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान पुलिस को देखकर कार चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन सब-इंस्पेक्टर रवि कुमार व उनकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को मौके पर काबू कर लिया।

वाहन की तलाशी लेने पर कार से 2 पेटी अंग्रेजी शराब, 4 पेटी देशी अद्धा, और 2 पेटी पव्वे बरामद किए गए। कुल मिलाकर 97 बोतल अवैध शराब वाहन से पकड़ी गई।आरोपी चालक की पहचान अक्षय उर्फ बावा, पुत्र स्व. जगदीश, निवासी रत्तपुर कॉलोनी, पिंजौर, उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है।

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक मनप्रीत सिंह सूदन ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की सतर्कता और तेज कार्रवाई की बदौलत शराब तस्करी का यह प्रयास विफल हो गया। हमारी जांच में पता चला कि आरोपी यह शराब चंडीगढ़ से खरीदकर पिंजौर और कालका क्षेत्र में सप्लाई करने जा रहा था।

उन्होंने कहा कि आज आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क, खरीदारों और इस अवैध धंधे में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जा रही है।