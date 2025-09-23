Chandigarh news: पंचकूला पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, 972 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

Chandigarh news: (आज समाज): Panchkula: 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लगने वाले माता मनसा देवी मेले के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए पंचकूला पुलिस प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के मार्गदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक प्लान तैयार किया गया है।

इसी क्रम में डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और आज मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि मनसा देवी मंदिर में पंचकूला सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। इस कारण पुलिस का प्रयास रहेगा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक न हो और न ही भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो। उन्होंने बताया कि मेले में कुल 972 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

इनमें पंचकूला पुलिस के 542 जवान शामिल हैं, जिनमें पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई है। इसके अलावा अन्य जिलो जैसे पानीपत, सोनीपत और हिसार रेंज से आई पुलिस फोर्स तथा दुर्गा शक्ति फोर्स के 430 जवान भी इस दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगे। एसीपी स्तर के अधिकारी पूरे आयोजन पर निगरानी रखेंगे।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने ड्यूटी इंचार्ज अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से शालीनता से पेश आए व नम्रतापूर्वक व्यवहार रखें और यदि किसी को मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि यह पंचकूला पुलिस व बाहर से आए पुलिसकर्मियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें माता के मेले में सेवा का अवसर मिला है।

डीसीपी ने आगे बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान सिविल कपड़ों में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेले के परिसर में अस्थाई नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) स्थापित किया गया है। इसके अलावा मेला परिसर और उसके आसपास 12 नाके लगाए गए हैं, जहां वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन चेकिंग की जाएगी।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईआरवी, पीसीआर और राइडर टीमें लगातार पेट्रोलिंग करेंगी। साथ ही दूरबीन, बॉडी कैमरा और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे परिसर की निगरानी की जाएगी। सभी क्राइम ब्रांच टीमें भी पूरी तरह से एक्टिव रहेंगी।

डीसीपी के अनुसार न केवल माता मनसा देवी मंदिर बल्कि आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों जैसे काली माता मंदिर कालका, माता शारदा मंदिर त्रिलोकपुर रायपुररानी, चण्डी माता मंदिर और माता समलोठा देवी मंदिर मोरनीपर भी पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं।

डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने आमजन से अपील की है कि मेले के दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। श्रद्धालु अपने वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें तथा अनावश्यक भीड़भाड़ या भगदड़ की स्थिति पैदा न होने दें। यदि किसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।