Chandigarh news: ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन पंचकूला पुलिस ने खुले में शराब पीने वालो पर कसा शिकंजा, छापेमारी कर 21 आरोपी किए गिरफ्तार

Chandigarh news: (आज समाज): कानून व्यवस्था को मजूबत करने और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से 1 दिसंबर से शुरू हुए ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत पंचकूला पुलिस की थाना एवं चौकी टीमों द्वारा की गई सख्त और निरंतर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शहर के विभिन्न इलाकों में खुले में शराब पीने वाले अड्डों की पहचान कर वहां छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 21 लोगों को आबकारी अधिनियम की धारा 72(C)(A) के तहत काबू कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि पुलिस की टीमें नियमित रूप से उन स्थानों पर गश्त कर रही हैं जहां लोग अक्सर सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य ऐसे ठिकानों को पूरी तरह बंद करना है ताकि शहर में असुरक्षा, डर और अव्यवस्था का माहौल न बने। उन्होंने कहा कि देर रात तक पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है।

डीसीपी ने आगे बताया खुले में शराब सेवन करने से राहगीरों, महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित वातावरण बनता है, जबकि छोटे-छोटे विवाद अक्सर बड़े झगड़ों और हिंसक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। इससे असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ती हैं और सार्वजनिक स्थानों की छवि खराब होती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। नशे की हालत में वाहन चलाने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि ऐसे सभी अड्डो को पूरी तरह नष्ट करे।

उन्होंने कहा कि पंचकूला पुलिस का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। डीसीपी ने नागरिकों से अपील की कि वे भी ऐसे मामलों में जागरूक रहें और अगर उनको भी कही सार्वजनिक स्थान पर कोई शराब का सेवन करता दिखे तो तुरंत नजदीकी थाना/चौकी व डायल 112 पर सूचना दे।