Chandigarh news: स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर बी०टी०सी० भानु द्वारा “हर घर तिरंगा” अभियान के अंतर्गत साइकिल रैली का आयोजन

Chandigarh news:(आज समाज):पंचकुला:प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र (बी०टी०सी०) भानु द्वारा “आजादी का अमृत महोत्सव” एवं “हर घर तिरंगा” अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य जन-जन में देशभक्ति की भावना का संचार करना और हर घर तिरंगा लहराने के संदेश को प्रभावी ढंग से फैलाना था।

इस साइकिल रैली को अशोक नेगी, पी०एम०जी०, महानिरीक्षक, प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली बीटीसी परिसर से आरंभ होकर निकटवर्ती गाँवों जैसे माणक्य आदि से होते हुए पुनः केंद्र परिसर में समाप्त हुई। रैली में प्रतिभागी तिरंगा झंडा लगी साइकिलों पर सवार थे और देशभक्ति के गीतों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम् जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा।

सड़क के किनारे खड़े दर्शकों ने रैली का उत्साहपूर्वक स्वागत किया और तिरंगे में लिपटे युवा प्रतिभागियों को देखकर देशभक्ति की भावना से भावविभोर हो उठे। इस अवसर पर आसपास के गांवों के गणमान्य व्यक्तियों, ग्रामीणों एवं प्रशिक्षणार्थियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया।

अशोक नेगी द्वारा चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान के लिए ग्रामीणों व स्थानीय प्रतिनिधियों ने आभार व्यक्त किया और इसे राष्ट्रप्रेम को बढ़ावा देने वाली एक प्रेरणादायी पहल बताया।

कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस आयोजन ने स्थानीय समुदाय में देशप्रेम, एकता और जागरूकता का संदेश सफलतापूर्वक प्रसारित किया।