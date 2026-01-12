Chandigarh News : ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन ने विशेष बच्चों के साथ लोहड़ी व मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) चंडीगढ़। लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोहड़ी आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला पर्व है। लोहड़ी और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा सोमवार को साथ विशेष बच्चों के साथ लोहड़ी व मकर संक्रांति का त्योहार हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा लोहड़ी जलाई गई और फिर इसके चारों ओर परिक्रमा कर मानव समाज के कल्याण की सुखद भविष्य की कामना की। इस दौरान बच्चों ने पारंपरिक गीतों और नृत्य के माध्यम से त्योहार का भरपूर आनंद लिया। लोहड़ी के इस पर्व ने पूरे माहौल को खुशियों, उत्साह और आपसी भाईचारे से भर दिया।

ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन रविंद्र सिंह बिल्ला ने सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई दी। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन के सदस्यों का प्रयास रहता है कि वे हर त्योहार चाहे वह दीवाली हो या रक्षाबंधन या लोहड़ी, वह विशेष और जरूरतमंद बच्चों के साथ मनाएं। इसलिए इस बार भी लोहड़ी व मकर संक्रांति का त्योहार विशेष बच्चों के साथ मिलकर उन्हें मूंगफली, रेवड़ी, गजक एवं गर्म कपड़े बांटकर मनाया गया। उन्होंने कहा कि लोहड़ी का त्योहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है। हम सभी को इन त्योहारों को मिल-जुलकर मनाना चाहिए। अपने परिवार में तो त्योहार हर कोई मनाता है, लेकिन विशेष बच्चों के साथ त्योहार मनाकर उन्हें बेहद खुशी मिलती है। सभी को ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए।इस मौके पर ओंकार चैरिटेबल फाउंडेशन के पदाधिकारियों, जसविंदर कौर और समाजसेवी ज्योति सहित पंजाब एंड सिंह बैंक की कार्यवाहक मैनेजर दर्शप्रीत कौर व संदीप सिंह आदि भी उपस्थित रहे।

