Chandigarh news: इंदिरा कालोनी और सुभाष नगर में जल्द लगेंगे नए ट्रांसफार्मर अमित ढींगड़ा

Chandigarh news: (आज समाज): चंडीगढ़ इंदिरा कालोनी व सुभाष नगर के लोग बिजली की प्रॉब्लम को लेकर टैलिफोन या मैसेज करते हैं, इसलिए आज इंदिरा कॉलोनी व सुभाष नगर में विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस प्रवक्ता साहिल चावर, राजबीर सिंह भारतीय व पंकज ठाकुर ने मिलकर एसडीओ अमित ढींगरा को सौंपा ज्ञापन। एसडीओ अमित ढ़िगडा ने दिया आश्वासन, व बिजली विभाग की तरफ से तोह्फ़ा, जल्दी ही इंदिरा कॉलोनी और सुभाष नगर में लगेंगे तीन नए बिजली के ट्रांसफार्मर।

इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा में बिजली की गंभीर समस्या को देखते हुए यूथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन साहिल चावर, ब्लॉक प्रेसीडेंट पंकज ठाकुर व राजबीर सिंह भारतीय ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट द्वारा विद्युत विभाग के एसडीओ श्री अमित ढींगरा जी को एक मेमोरेंडम (ज्ञापन) सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में मौजूदा ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड होने के कारण बार-बार बिजली कटौती, लो वोल्टेज तथा उपकरणों के खराब होने जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं।

इससे आम जनता, व्यापारी वर्ग, बुजुर्गों एवं विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि इंदिरा कॉलोनी व सुभाष नगर में नया उच्च क्षमता वाला विद्युत ट्रांसफार्मर शीघ्र लगवाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।

एसडीओ अमित ढींगरा ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए उसी वक्त जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्षेत्र के लोगों ने जल्द उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देने पर एक्सईएन बलबीर सिंह व एसडीओ अमित ढ़िगडा का धन्यवाद किया।इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के कई स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।